Polizia di Stato: continua la collaborazione con la serialità italiana di successo con la terza stagione di Màkari

La Polizia di Stato consolida la fruttuosa collaborazione pluriennale con Rai Fiction e Palomar, prestando la collaborazione istituzionale alla realizzazione della terza stagione di Màkari.

Presentata ieri presso la sede Rai di Viale Mazzini, alla presenza di Maria Pia Ammirati (Direttore di Rai Fiction), di Carlo Degli Esposti (Produttore Palomar), dei registi Monica Vullo e Riccardo Mosca, dello sceneggiatore Leonardo Marini, dell’autore delle opere letterarie Gaetano Savatteri e degli attori Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano e Antonella Attili, la serie, in quattro puntate, andrà in onda a partire da domenica 18 febbraio in prima serata su Rai 1 (disponibile in anteprima su Raiplay da venerdì 16 febbraio).

Per la realizzazione della terza stagione di Màkari la Polizia di Stato ha lavorato a stretto contatto con la produzione offrendo consulenza e supporto logistico al fine di garantire l’adesione alla realtà operativa nelle opere di finzione.

Grazie al lavoro dell’Ufficio Relazioni Esterne, cerimoniale e studi storici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Rai e Palomar in Màkari offrono al pubblico un’opera avvincente, arricchita da una corretta ricostruzione del lavoro quotidiano dei poliziotti. Un’opportunità importante per fare arrivare al grande pubblico affezionato da anni alle avventure di Saverio La Manna e Piccionello anche i valori che animano quotidianamente il lavoro dei poliziotti.