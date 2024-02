La MB pronta a sfidare le Stelle Marine

Coach Pasquinelli: “Gara non semplice”.

Ritrovato immediatamente il successo, ora la MB Sporting Club è chiamata a dare una volta e per tutte continuità ai risultati positivi.

Sabato i rossoneri dovranno dare nuove risposte confortanti nel corso della sfida contro le Stelle Marine, palla a due alle 20:30 al Pala Supernova di Passoscuro: “Stiamo cercando di uscire da un momento un po’ particolare. I ragazzi sono stati bravi nel turno scorso a non mollare mai, ma ora dobbiamo continuare su questa strada per dare così continuità ai risultati e alle prestazioni. Sappiamo che non sarà facile contro le Stelle, ma abbiamo le capacità per poter fare bene – il monito alla vigilia di coach Roberto Pasquinelli pronto a sfidare il suo recente passato -. Sarà una partita emozionante tenendo conto che la maggior parte dei giocatori li ho allenati sin dal minibasket, ma una volta che ci sarà la palla a due tutto passerà in secondo piano. Che partita sarà? I nostri prossimi avversari difendono forte e sono ben allenati, sarà importante non fargli dettare il ritmo della gara. In più mi auguro che il nostro destino non sarà legato ancora una volta all’ultimo possesso”.