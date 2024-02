Guidonia: Adalberto Bertucci “Felice per il PD all’opposizione: soltanto Fratelli d’Italia e nessun altro decide se essere maggioranza o minoranza”

“Non decide il PD se siamo in maggioranza, e nessun altro: lo decide Fratelli d’Italia ed il suo gruppo consigliare: siamo noi a decidere la nostra linea, ed oggi non siamo in maggioranza, anche se guardo con rinnovata simpatia questa nuova giunta senza l’intrusione del Partito Democratico”.

Con queste parole Adalberto Bertucci, capogruppo di FDI nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio, fa chiarezza nell’ultima seduta dell’assemblea cittadina, che ha visto, tra le altre cose, la presentazione della nuova giunta nominata dal sindaco Mauro Lombardo.

“Io faccio i miei migliori auguri all’assessore Valentina Rinaldi, che è chiaro e noto che io conosca in quanto collega consulente del lavoro, con un curriculum più che valido per il ruolo che andrà a ricoprire. Se ci sono dubbi sulle sue capacità, sono qui per toglierli: ma non è l’assessore di Fratelli d’Italia”, prosegue Bertucci.

Un consiglio prettamente politico, caratterizzato da confronti anche accesi. “Quelle del PD che oggi finalmente è all’opposizione dopo un anno e mezzo da abusivi sono illazioni. Del resto mi venga permesso di gioire: oggi ho vinto di nuovo, e i colleghi consiglieri del PD sono finalmente dove sarebbero dovuti essere fin dal giorno dopo le elezioni, che hanno perso al primo turno addirittura e ciononostante hanno governato fino a pochi giorni fa, paventando risultati che nessuno in città ha visto e rimanendo su posizioni non guadagnate attraverso le elezioni. Sono curioso di vedere il comportamento del PD all’opposizione”, va avanti il capogruppo.

Chiarezza anche sulle altre nomine. “Io non credo che il sindaco possa e voglia sentirsi dire da qualcuno chi deve essere assessore e chi no: per questo voglio chiarire che non ho alcun tipo di coinvolgimento nelle esclusioni degli assessori uscenti”.

Questa la chiusura di Adalberto Bertucci. “Questa è una città che deve essere amministrata, e mi auguro che venga capito e recepito da tutti, sindaco in primis che Guidonia Montecelio, senza FDI in maggioranza, non può essere governata. Amando questa città, siamo convinti di poter dar molto”.