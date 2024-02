Crosetto dimesso dall’ospedale dopo la pericardite. Il ministro: “Grazie a tutti gli italiani per la vicinanza”

Le condizioni del ministro “sono buone e, anche in Ospedale, durante la degenza, ha continuato a svolgere le sue funzioni”

ROMA – “Desidero ringraziare tutti gli italiani per gli innumerevoli messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni. La vicinanza che mi hanno dimostrato tanti cittadini è lo stimolo migliore per continuare a lavorare con determinazione e impegno al servizio del Paese, per la difesa e la sicurezza dell’Italia”. Queste le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, riportate in una nota che segue le dimissioni nel primo pomeriggio di oggi dall’Ospedale San Carlo di Nancy. Il titolare della Difesa era stato ricoverato d’urgenza nella notte del 12 febbraio al pronto soccorso del San Carlo di Nancy a Roma, con forti dolori al petto e gli avevano diagnosticato una lieve pericardite.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it