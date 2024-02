Continua l’abbandono dei rifiuti nella campagna

Piglio, Strade rurali sempre più impraticabili, nella terra del Cesanese

La rinomata campagna pigliese, dove si produce il celebre vino cesanese del Piglio, continua ad essere uno dei luoghi preferiti per l’abbandono dei rifiuti, una cattiva abitudine di coloro che hanno sempre avuto uno scarso senso civico e rispetto del prossimo e dell’ambiente. Basta farsi un giro per la campagna pigliese per scoprire che, purtroppo, si assiste a un pessimo “spettacolo” fatto di scenografie desolanti con rifiuti di ogni genere abbandonati dappertutto. Ovviamente, le responsabilità di tale scempio non sono da attribuire unicamente alle “Istituzioni”, ma sono le azioni dei soliti sporcaccioni e incivili che al conferimento negli appositi contenitori preferiscono l’abbandono nella consapevolezza di restare impuniti. Certo si approfitta anche del fatto che la Polizia Locale di Piglio è fortemente debilitata, con solo due agenti all’attivo, che non hanno i tempi neanche per multare coloro che non puliscono i terreni in adiacenza alle strade rurali ridotte in viottoli, inoltre quelle famose fototrappole da anni annunciate non si sono mai materializzate, ma d’altronde Piglio è anche uno dei pochi Comuni della Provincia di Frosinone non dotato di videosorveglianza..sic! La responsabilità del Comune di Piglio, riguarda di certo lo stato di abbandono di queste strade piene di buche, ed a tratti ormai impraticabili, l’ultimo intervento risale a più di 20 anni fa con un contributo della Comunità Montana che permise l’assestamento ed il recupero della viabilità di campagna, da allora in quest’ultimi 10 anni il Comune di Piglio non è riuscito a presentare un progetto per accedere ad un finanziamento, forse anche la Strada del Cesanese nella sua “mission” di promuovere l’eccellenza di questo pregiato prodotto, poteva interessarsi della problematica, ma abbiamo capito che questa “Strada” è a senso unico. Forse con l’imminente campagna elettorale, ci sarà la promessa di risolvere la problematica, speriamo che i tempi non siano quelli di Via Circonvallazione ancora chiusa da più di un anno, anche se a giugno era stata annunciata dal Sindaco la “somma urgenza” per la sua riparazione e riapertura.