CONTRIBUTI REGIONALI PER BOTTEGHE E FIERE STORICHE

La scrivente associazione ValTurano Terra Nostra è particolarmente lieta di comunicare agli interessati e all’opinione pubblica locale che la Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha approvato uno stanziamento di 2.400.000 di euro per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività artistiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche della Regione, tutti tesori preziosi che custodiscono la storia, valorizzando la tradizione e l’identità dell’intero territorio.

Sono molte, infatti, le Botteghe storiche attualmente censite, delle quali ben 108 nella nostra Provincia.

Per quanto riguarda le Fiere storiche, tre si svolgono annualmente a Rieti: Fiera di Santa Barbara (3 – 4 dicembre), Fiera di S. Lucia (13 dicembre), Fiera di Sant’Antonio (13 giugno), mentre una è ubicata nella provincia e precisamente a Orvinio: la Fiera merci del 19 agosto.

Tra gli esercizi commerciali storici spiccano invece, per quanto riguarda la Valle turanense e le zone limitrofe, l’Albergo – bar – ristorante “Belvedere” di Collalto Sabino; il Bar Tabacchi Primo srl e il Forno Ranalli Rosina di Orvinio; il Ristorante Regina, l’Alimentari Lucantoni Daniela, l’Alimentari tabacchi di Brandi Elisa, il ristorante “La Capannaccia” nel Comune di Torricella Sabina.

Il contributo regionale sarà fino al 70% del totale delle spese previste per l’attuazione dei programmi per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti mentre sarà pari al 100% del totale delle spese nei Comuni più piccoli o in dissesto finanziario con i seguenti limiti: a) Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti: euro 10.000 per mercato storico e per fiera storica, euro 5.000 per bottega storica;