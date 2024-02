ARGOS a Scuola con Legalità – Giornata Mondiale contro il Bullismo – Con la straordinaria partecipazione della Fanfara, dei Reparti Cinofili – Artificeri della Polizia di Stato

Associazione ARGOS Forze di Polizia continua il percorso Buone Azioni

Altra giornata da ricordare per tutti coloro che attivamente e non danno il loro supporto all’Associazione ARGOS Forze di Polizia. Lo scorso 7 di febbraio nella giornata mondiale contro il bullismo, presso il teatro Marconi di Roma altra tappa del percorso delle Buone Azioni, a “Scuola con Legalità” percorso educativo, informativo e formativo, portare nelle scuole romane e nel territorio nazionale, per stimolare giovani studenti alla cultura della legalità e dell’educazione civica, con le dovute attenzioni che bisogna mettere in pratica nella vita quotidiana, avvalendosi di esempi pratici, adoperando un linguaggio semplice e diretto, proprio a misura di bambino. Il percorso formativo sarà arricchito dalla preziosa collaborazioni delle istituzioni e dei colleghi dei Corpi di Polizia, sempre disponibili alle attività di sostegno promosse dalle associazioni; nello stesso evento aspettando Una Grassa Domenica festival mascherato del divertimento e della risata, idea e promozione a cura del Dipartimento Nazionale Cultura e Attività Sociali dell’ Associazione Argos Forze di Polizia.

Una locations di tutto rispetto il Teatro Marconi di Roma per l’occasione ha accolto oltre 200 bambini provenienti dall’Istituto Comprensivo Giuseppe BAGNERA e dall’Istituto Comprensivo Via FABIOLA Scuola Primaria di Franco CESANA, in un clima di allegria con i rispettivi docenti. Molti ospiti tra gli altri , On.le Mariacristina MASI (Consigliere Assemblea Capitolina – ROMA CAPITALE), Enzo Paolo TURCHI (ballerino e coreografo), Loredana CANNATA (attrice), Tony MORGAN (attore e regista), Elisa CAMPITELLI (Docente Vocal Coach Accademia New Generation), Giorgia CANGEMI (attrice – fotomodella – cantante – giudice Zecchino d’Oro) Angelo Maria SFERRAZZA (attore e regista che ha intrepretato il cortometraggio di successo Il Giovane Giudice – Rosario Livatino e socio Associazione ARGOS Forze di POLIZIA), Mago HELDIN (Prestigiatore, illusionista e showman) Francesco PASTORELLA (Global Chief Sustainability development, Partenership & External Relations Officer for Rothschild Dinasty – Già Sustainability & Community Relations Director for As Roma), Cristina DI SILVIO ( Ambasciatore di Pace – Cons. Giur. IST. INT. RELAZIONI DIPLOMATICHE COMM. PER I DIRITTI DELL’UOMO – Dip. Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite – UNITED STATES FOREIGN TRADE INSTITUTE Director of International Relations for the European Community) Riccardo ANTONELLI (cantante – interprete di canzoni romane), Chiara CARMOSINI “Fosca” (cantante) Walter LUTRI (cantante – interprete di canzoni romane), presentatore Angelo MOLONE (showman).

Docenti presenti i quali si sono alternati nei loro interventi : Dott. Andrea FELLEGARA (Senior Manager Cybersecurity – Presidente dell’Associazione Pontieri del Dialogo), Prof. Maurizio LOZZI (Sociologo – Fondatore Osservatorio Nazionale sulla violenza scolastica), Prof. Ing. Fabio BERNARDINI (docente presso Università E-CAMPUS).

L’evento inizia con un breve filmato delle attività dell’associazione ARGOS Forze di Polizia con il saluti dell’attore regista Corrado ODDI e dell’attrice Daniela Fazzolari, anche loro parte attiva del percorso delle Buone Azioni di Argos, sempre vicini ad eventi a sfondo sociale e umanitari, i saluti e i ringraziamenti da parte del Presidente Regione Marche Francesco Aquaroli, del sindaco comune di Fano Massimo Seri, e del Presidente Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, in quanto da qualche anno l’Associazione ARGOS Forze di Polizia con ” Una grassa Domenica ” è gemellata con il Carnevele di Fano.

Si apre il sipario, inizio trionfale della Fanfara della Polizia di Stato diretta egregiamente dal Maestro Direttore Massimiliano Profili , con tutti i suoi elementi hanno dato vita ad uno spettacolo musicale coinvolgente ed emozionante interagendo direttamente con tutti i bambini presenti, alcuni dei brani composti, tra gli altri La vita è Bella, Supereroi, ma l’emozione più grande è su l’Inno Nazionale, tutti in piedi nell’intonare sventolare il tricolore emozionando non poco tutti i presenti. Si continua con le unità cinofile e gli artificeri della Polizia di Stato, i quali hanno simulato le loro attività operative direttamente sul palco del taetro Marconi.

A conclusione di tutte le attività previste con i vari ospiti, tutti i bambini accompagnati dai docenti sul palco del teatro Marconi, hanno armonizzato cantato per dire NO al BULLISMO. Alla fine dell’evento il personale dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia ha regalato a tutti i bambini presenti un simpatico sacchetto con giochi per bambini e bambine.