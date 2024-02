Inizia il 2 marzo il Corso LIS di primo livello

Anagni, Acquisire una nuova competenza, per una crescita personale e lavorativa

Il 19 maggio 2021 con l’approvazione della conversione in legge dell’art 34-ter del Decreto Sostegni, che ufficialmente “riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (Lis)” la comunità delle persone sorde raggiunge un importante obiettivo storico. Tra l’altro l’articolo riconosce la figura dell’interprete Lis quale professionista specializzato nella traduzione e interpretazione. Da tempo “l’Associazione onlus MulticomunicamEnte” con sede ad Anagni, sostiene l’importanza della diffusione della lingua LIS, con iniziative di promozione e di comunicazione per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, ma anche per coloro che hanno difficoltà nell’esprimere il linguaggio. Il sodalizio anagnino ha organizzato per il prossimo 2 marzo un Corso di Primo Livello della Lingua dei Segni Italiana, che si svilupperà in 160 ore di corso. Le lezioni si svolgeranno il lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle 19:30 ed il sabato (a settimane alterne) dalle ore 9:00 alle ore 14:00, e saranno tutte in presenza presso la sede anagnina sita in via Bagno snc. Il corso si propone di avvicinare coloro che lo desiderano alla lingua LIS, che consente di comunicare con persone sorde in qualunque ambito si trovino. Interagire con loro non sarà più un problema, e per i sordi sarà un’opportunità incontrare persone capaci di comprenderli e di aiutarli nella vita di tutti i giorni. Il corso ha il patrocinio del Comune di Anagni, dell’Associazione ANIMU (Associazione Nazionale Interpreti Lingua dei Segni Italiana e dell’Associazione di Promozione Sociale “Aiutaci ad Aiutare”. E’ davvero una bella iniziativa ed anche un’opportunità di crescita personale, la LIS fornisce un nuovo canale di comunicazione, e offre nuove occasioni dal punto di vista lavorativo in quanto è una competenza che non tutti hanno, e ti permette di comunicare realmente con chiunque senza barriere. Per qualunque informazione è possibile scrivere a : multicomunicamente@gmail.com oppure contattare telefonicamente il numero: 339 7419816.