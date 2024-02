INAUGURAZIONE ED INTITOLAZIONE AL DIRIGENTE GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO DOTT. ANDREA CARIDI DEI NUOVI LOCALI REALIZZATI PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si inaugurano questa mattina a Roma, i nuovi locali della sezione Informatica, sala server e sala operativa attiva h24 del Servizio Centrale di Protezione della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Detti ambienti, che rappresentano la modernizzazione ed il fulcro del sistema di protezione italiana, vengono intitolati al compianto Andrea CARIDI, Dirigente Generale della Polizia di Stato, deceduto per cause naturali nel 2018, periodo in cui ricopriva l’incarico di Direttore del Servizio.

Presenti alla cerimonia, oltre ai familiari del dott. Caridi, anche il Prefetto di Roma Lamberto GIANNINI, il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale della Polizia Criminale, Prefetto Raffaele GRASSI, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dott. Giovanni RUSSO, Il Prefetto Sergio BRACCO Capo della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, alti rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e l’attuale Direttore del Servizio Centrale di Protezione, Dirigente Superiore della Polizia di Stato dr. Nicola ZUPO.

Il Prefetto Grassi ha dichiarato: “Rendiamo onore oggi all’amico Andrea con l’intitolazione dell’Ala dei locali del Servizio Centrale di Protezione alla sua memoria. Il collega Caridi ha contribuito, attraverso il suo tratto umano e professionale, a qualificare oltremodo le complesse attività del Servizio Centrale di Protezione, di cui è stato, negli anni passati, Direttore. Se oggi il Sistema di Protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia assolve un ruolo centrale nella lotta al crimine organizzato, dobbiamo esprimere il nostro sentito ringraziamento anche al dr. Caridi per il suo impegno volto a qualificare l’azione, nel suo complesso, del Servizio Centrale di Protezione.”