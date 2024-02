Amadeus sulla protesta dei trattori: “Non torno indietro, ho aperto le porte”

Il direttore artistico ha ribadito la sua volontà nonostante l’ultimo comunicato Rai spiegasse che “non c’è alcun contatto in corso tra l’organizzazione del Festival e una della associazioni degli agricoltori”

ROMA – “Non torno indietro”. Amadeus ha ribadito la sua volontà di ospitare sul palco della 74esima edizione del Festival di Sanremo la protesta degli agricoltori di cui tanto si sta parlando in questi giorni. E il direttore artistico, alla sua quinta esperienza al festival, ne è convinto nonostante l’ultimo comunicato Rai spiegasse che “non c’è alcun contatto in corso tra l’organizzazione del Festival e una della associazioni degli agricoltori“.