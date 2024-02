Successi internazionali nella tournée di concerti del tenore Gianluca Sciarpelletti

Il tenore Sabino Gianluca Sciarpelletti, appena rientrato da una lunga tournée dove è stato il protagonista assoluto di concerti nei più importanti teatri della Cina, Corea del Sud e Stati Uniti d’America,

Nell’anno in cui ricorrono il centenario dalla morte del grande compositore italiano Giacomo Puccini e i 700 anni dalla morte di Marco Polo, il nostro tenore Gianluca Sciarpelletti, è stato chiamato, in rappresentanza della cultura italiana nel mondo, a celebrare questi due immensi personaggi che hanno segnato la storia e la cultura del nostro bel paese italia.

Proprio dalla Cina appunto, è cominciata la tournée di concerti, dove sono stati toccati i teatri e le città più importanti come: Pechino, Shangai, Shenzen, Guangzhou, XI’An e tante altre, per poi approdare a Seoul nella Corea del Sud ed infine in Atlanta negli Stati Uniti d’America.

Molto seguito è stato il concerto di capodanno in uno dei più grandi teatri della Cina in Guangzhou, nella cornice del “Dr Sun Yat-sen Memorial Hall”, grande e monumentale teatro dalla capienza di ben 3240 spettatori, andato per l’occasione “sold out”, dove sono stati eseguiti brani del miglior repertorio operistico e sinfonico.

Altro grande e seguitissimo successo è stato quello del concerto per il Capodanno Cinese, nella splendida cornice della città storia di XI’an, ripreso e trasmesso dalla televisione e visto da milioni di telespettatori.

Tanti concerti, tanti successi, unanimi consensi annoverati dal tenore Gianluca Sciarpelletti che con la sua splendida voce e altissima professionalità, ha rappresentato la cultura e la musica italiana nel mondo.

Bellissime le varie critiche che sono state scritte nei suoi confronti, dove sempre viene menzionato e messo in evidenza per: “imponente ed elegante presenza scenica”, “la bellezza della sua voce”, “la qualità degli armonici”, “lo squillo”, “il fraseggio elegante” e “gli acuti sempre puntuali e generosi” una “voce di altri tempi”, “ l’incredibile somiglianza fisica e vocale con il grande maestro Luciano Pavarotti”, così è stato definito e apprezzato.

Grandissimo il successo raccolto a Seoul in Corea del Sud, e in Atlanta negli Stati Uniti d’America dove ha tenuto anche una seguitissima e apprezzata masterclass presso in dipartimenti di canto dell’Università, sulla tecnica vocale, sulle tradizioni e modalità esecutive del repertorio operistico italiano e del “bel canto”.

Al termine di questa lunghissima tournée che geograficamente lo ha portato a fare letteralmente il “giro del mondo”, il nostro tenore Gianluca Sciarpelletti è già è in procinto di ripartire per i prossimi impegni che lo vedranno nuovamente a Belgrado in Serbia, dove era stato già “guest” nel concerto di gala per l’inaugurazione del palazzo della Cultura, negli Emirati Arabi dove sarà “guest” in alcuni concerti commemorativi per il centenario di Giacomo Puccini, per poi tornare nuovamente sulla “via della seta” in Cina, per un grandissimo progetto, del quale però non ci ha voluto ancora svelare i particolari ma che sarà sicuramente oggetto dei prossimi successi del nostro tenore Sabino.