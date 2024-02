In occasione del 2024, anno delle “radici italiane”, Ferentino presenta il “Rapporto Italiani nel mondo”

Venerdì 9 febbraio la Biblioteca comunale di Ferentino presenta la XVII edizione del “Rapporto Italiani nel mondo”

Il 2024 è stato dichiarato dal Ministero degli affari esteri l”Anno delle radici Italiane”. Con la volontà di sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’ emigrazione italiana e dei viaggi delle radici, il Comune di Ferentino, l’Istituto Cooperazione Paesi Esteri e l’Associazione Ambientevivo presentano venerdì 9 febrraio un evento rivolto ai cittadini, alle associazioni ed agli operatori turistici del territorio. L’evento si terrà dalle ore 16.00 presso la Biblioteca Comunale di Ferentino dove verrà presentata la XVII edizione del “Rapporto italiani nel mondo 2023”, cui seguirà un dibattito sul turismo delle radici. Questo nuovo rapporto a cura della Fondazione Migrantes si concentra sui temi della mobilità e del ritorno, analizzando dati ufficiali con cui viene delineata in modo sorprendente la complessità della presenza Italiana all’estero, anche considerando la moltitudine di fattori che influenzano sia le partenze che i rimpatri. In virtù di un passato segnato da grandi emigrazioni, diversi si preannunciano gli spunti di riflessione su come i viaggi delle radici possano rappresentare un’opportunità decisiva per lo sviluppo dei territori – come ad esempio la Ciociaria -più colpiti in diverse aree del suo territorio dallo spopolamento e tuttora meno interessati dal turismo di massa.