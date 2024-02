Regione Lazio: Proclamati i neo coordinatori provinciali di Forza Italia

Gianluca Quadrini – “competenze e determinazione guideranno la gestione delle attività di Forza Italia a livello provinciale.”

Proclamati i neo coordinatori provinciali di Forza Italia in vista del prossimo congresso nazionale che si terrà a Roma il 23 e 24 febbraio. La regione Lazio continua a registrare una presenza del partito fondato da Silvio Berlusconi trenta anni fa in tutte le sue province e una sostanziale rappresentanza nelle istituzioni e nelle amministrazioni locali. “Il radicamento di Forza Italia su tutto il territorio dimostra la crescente importanza nel panorama politico nazionale.” Afferma il consigliere provinciale e Presidente del Gruppo di Forza Italia In Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che si complimenta con i coordinatori provinciali neo eletti di Forza Italia in tutta la regione Lazio. “La presenza di numerosi rappresentanti eletti di Forza Italia sia nelle istituzioni regionali, sia nei comuni e nelle province ha permesso al partito di avere una voce forte e influente sul territorio, potendo così portare avanti le proprie idee e programmi politici.” Quadrini si sofferma complimentandosi con i neo eletti coordinatori provinciali Rossella Chiusaroli per la Provincia di Frosinone, Giuseppe Di Rubbo per la Provincia di Latina, Emanuele Fagiani per la Provincia di Rieti, Alessandro Romoli per la Provincia di Viterbo, Alessandro Battilocco per la Provincia di Roma e l’On.le Luisa Regimenti, augurando loro buon lavoro. – “Con immenso piacere porto i miei auguri e i miei complimenti a tutti i coordinatori provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma. Una nomina frutto di un impegno costante e di un grande lavoro sul campo. Hanno dimostrato di essere affidabili e di possedere una profonda conoscenza delle dinamiche politiche del territorio e sono certo che le loro capacità di coordinamento saranno fondamentali per unire le squadre e portare avanti la visione di Forza Italia.” Il mio invito – conclude Quadrini – è quello di continuare ad essere un esempio di integrità e di passione per la politica per guidare il nostro paese verso un futuro migliore, basato su valori di libertà, giustizia e prosperità per tutti.”