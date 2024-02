Non abbassare la guardia, contro la violenza sulle donne

Anagni, “Mai in Silenzio contro la Violenza”, un convegno organizzato dal Comune

La violenza contro le donne rappresenta una delle piaghe sociali che continua a generare grandi numeri senza distinzione d’età, livello d’istruzione o classe sociale. In Italia ogni due giorni viene uccisa una donna per mano del proprio partner attuale o ex. Il Comune di Anagni ancora una volta si dimostra sensibile a questa situazione e per il prossimo 8 febbraio ha organizzato un interessante incontro. “La Città di Anagni –si legge in un comunicato- invita la comunità all’importante appuntamento “Mai in Silenzio contro la Violenza”, un convegno dedicato alla discussione e alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’evento si terrà l’8 febbraio 2024 alle ore 9.30 presso la Sala della Ragione, simbolo storico della nostra città e luogo di incontro e dialogo. La violenza contro le donne è una piaga che attraversa tutti i confini geografici e sociali, e nonostante sia un fenomeno diffuso, troppo spesso resta avvolto dal silenzio. L’Amministrazione, in continuità con gli sforzi profusi negli anni, pone l’accento sull’importanza di rompere questo silenzio e operare per un cambiamento culturale significativo. Questo convegno si inserisce in un più ampio progetto di azioni contro la violenza di genere che vede coinvolte istituzioni e associazioni locali, e vedrà la partecipazione di relatori esperti in materia di violenza di genere, tra cui membri della Sezione Atti Persecutori del Reparto Analisi Criminologiche dei Carabinieri, che condivideranno la loro esperienza e le strategie messe in campo per combattere questo fenomeno. Il moderatore dell’incontro sarà il Dott. Pierluigi Edgard Mollo, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, nella veste dell’Ass. Carlo Marino e del Consigliere Delegato alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Riccardo Natalia, sottolineando l’impegno dell’intera amministrazione cittadina, guidata dal Sindaco di Anagni, l’Avv. Daniele Natalia. La partecipazione è aperta a tutti, si invitano pertanto i cittadini a partecipare attivamente a quella che è un’occasione non solo per ascoltare testimonianze, ma soprattutto per educare le nuove generazioni su una tematica che richiede attenzione e azione costante. In concomitanza con il convegno, saranno esposte opere di artisti che hanno interpretato il tema della violenza contro le donne attraverso la loro arte, contribuendo così a un dialogo multisensoriale sull’argomento. La Città di Anagni è fermamente impegnata nel promuovere una cultura di rispetto e parità, e questo evento è un passo fondamentale verso un futuro in cui la violenza di genere sia solo un triste ricordo del passato”.