Gianluca Quadrini, nominato Vicepresidente dell’Anci Lazio

A seguito dell’indicazione da parte del Coordinatore Regionale di Forza Italia, Sen. Claudio Fazzone, al Presidente Regionale di Anci Lazio, Riccardo Varone, riguardante la nomina alla vice presidenza Anci Lazio, il consigliere provinciale e Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, che ricordiamo già delegato alle politiche di sicurezza e sviluppo economico di Anci Lazio, viene nominato per ricoprire questo nuovo incarico. Un riconoscimento importante per il suo impegno e la sua competenza nell’ambito delle politiche locali. La storia politica, afferma nella lettera il Sen. Fazzone, è la capacità amministrativa sinora dimostrata da Gianluca Quadrini, in costante raccordo con il territorio che rappresenta, porteranno ulteriore lustro alla governance di Anci Lazio creando un sempre più forte e condiviso coinvolgimento dei Comuni in un’ottica di affermazione dell’interesse generale della regione, dell’Italia e dei cittadini. “Voglio esprimere la mia gratitudine al Sen. Claudio Fazzone per il sostegno e per aver creduto e continua a credere nelle mie capacità aggregative ma soprattutto l’attenzione nei confronti degli amministratori comunali.” Si legge in una nota di Gianluca Quadrini, che conferma il suo impegno nel portare avanti gli interessi dei comuni di tutta la Regione. “Da membro del direttivo ho sempre mantenuto fede alle mie deleghe sulla sicurezza e sullo sviluppo economico e occupazionale, portando in consiglio le istanze a riguardo, perché ritengo che noi istituzioni dobbiamo agire nell’interesse delle comunità che rappresentiamo. Oggi il mio impegno e la mia responsabilità sarà maggiore, consapevole dell’onore che mi è stato concesso. Ho sempre creduto nel potere del dialogo e sarò un fervente sostenitore della cooperazione tra i nostri comuni al fine di creare un’ancora maggiore unità e solidarietà tra le nostre diverse realtà territoriali. Questa nomina – continua Quadrini – rappresenta una grande opportunità per promuovere una visione unitaria e coerente per il miglioramento delle politiche pubbliche a livello locale. Continuerò a mettere al servizio di Anci Lazio e del territorio la mia esperienza e le mie competenze, lavorando in sinergia con gli altri membri dell’associazione per affrontare le sfide e le opportunità che si presentano nel contesto delle politiche locali.

In conclusione Quadrini ringrazia e si complimenta con Stefano Bigiotti, vicepresidente uscente, per l’ottimo lavoro che ha portato avanti – “Voglio ringraziare Stefano Bigiotti, per l’ottimo lavoro svolto all’interno dell’associazione nell’interesse dei Comuni e delle comunità che rappresentiamo. Il suo impegno e dedizione hanno contribuito a rendere la Regione un luogo migliore.”