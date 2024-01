Visita Istituzionale del Consigliere Provinciale, Gianluca Quadrini, presso l’Istituto Comprensivo e il Comune di Aquino

In occasione della manifestazione, organizzata dall’istituto comprensivo di Aquino, durante la quale gli alunni hanno celebrato la giornata della memoria, ripercorrendo le scene e le riflessioni sui tragici eventi che hanno segnato la storia del nostro Paese, il consigliere provinciale e Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini, si è recato in visita istituzionale presso lo stesso Istituto Comprensivo e presso il Comune di Aquino. Durante le due visite, dopo aver portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, il consigliere ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti e tra istituti scolastici al fine di promuovere sinergie e scambi tra le diverse realtà presenti sul territorio. “La giornata si è aperta con la visita istituzionale presso l’istituto comprensivo di Aquino, durante la quale ho avuto modo di osservare, insieme al Dirigente Scolastico, Prof. Tubiello, al Comandante di Carabinieri di Aquino, il Luogotenente Sergio Parrillo e al Parroco, Don Natalino, i risultati e le peculiarità dell’Istituto.” Afferma Quadrini in una nota. “Ringrazio il Dirigente Scolastico per il suo eccezionale lavoro e il suo impegno costante nel garantire un ambiente di apprendimento stimolante e sicuro per tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico. Un ringraziamento anche a tutto il personale docente per il feedback positivo sulla qualità del loro insegnamento, sulla motivazione e partecipazione degli studenti ad iniziative, come la giornata della memoria, nella speranza che possano diventare cittadini responsabili e consapevoli del futuro.”

Recandosi presso la palestra dell’Istituto, il consigliere provinciale ha avuto modo di assistere all’iniziativa organizzata in occasione della giornata della memoria e ha sottolineato come queste esperienze possano contribuire a sensibilizzare e far riflettere i ragazzi sulla drammaticità dei tragici eventi che hanno segnato il territorio – “Oggi, ho avuto la possibilità di prendere parte ad un’emozionante iniziativa che promuove nei nostri ragazzi la conoscenza e la riflessione. Esorto, pertanto loro, ad approfondire lo studio della storia e del passato al fine di promuovere una cultura della memoria e combattere l’intolleranza. La conoscenza della storia è fondamentale per la formazione delle nuove generazioni per comprendere l’importanza dei valori come la solidarietà, la tolleranza e il rispetto reciproco. In quanto istituzioni il nostro impegno è volto nel sostenere la diffusione di progetti educativi che promuovano la memoria storica e i valori di rispetto e inclusione, al fine di costruire un futuro migliore.”

La giornata si è conclusa con la visita istituzionale del consigliere provinciale Quadrini presso il Comune di Aquino, dove insieme al sindaco Fausto Tomassi è stata evidenziata la presenza di una sinergia positiva tra la provincia e il comune. “Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Aquino, al suo Sindaco, Fausto Tomassi, per il grande impegno e lavoro che stanno mettendo in atto per far crescere sempre di più questa bellissima comunità. Ho avuto modo di venire spesso ad Aquino ed osservare il grande sforzo che il sindaco Tomassi sta impiegando per migliorare giorno dopo giorno la qualità della vita dei cittadini. Credo fortemente che questi incontri possano contribuire a creare un dialogo più stretto tra provincia e comune, favorendo lo scambio di informazioni e la risoluzione congiunta di problemi e criticità territoriali. Una collaborazione attiva fondamentale per la buona gestione del territorio e il benessere dei cittadini.” Così in conclusione il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini.