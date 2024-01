Flavio Vespasiano, l’11 febbraio “Come nasce uno spettacolo”-intervista a Sebastiano Somma e ai protagonisti di “Lucio incontra Lucio”. Rosati: “ampliamo l’offerta per rendere vivo il Teatro

Risposta dei reatini incoraggiante”

L’Assessore alla cultura del Comune di Rieti, Letizia Rosati, in collaborazione con ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Mic – Ministero della Cultura e Regione Lazio, è lieta di annunciare che, nell’ambito della Stagione Teatrale 2024, domenica 11 febbraio alle ore 18, in occasione dello spettacolo “Lucio incontra Lucio”, al Teatro Flavio Vespasiano si terrà l’incontro “Come nasce uno spettacolo”, appuntamento pubblico aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero fino ad esaurimento posti, che vedrà protagonisti Sebastiano Somma, Liberato Santarpino e i musicisti, intervistati dalla direttrice artistica di ATCL Isabella Di Cola.

“Dato il grande successo della Stagione teatrale, grazie alla disponibilità di ATCL e dei protagonisti dello spettacolo Lucio incontra Lucio, siamo riusciti ad aggiungere questo altro interessante appuntamento che sarà aperto al pubblico e gratuito nel corso del quale verranno approfonditi tanti aspetti e curiosità del dietro le quinte e, appunto, di come nasce uno spettacolo – dichiara l’assessore Letizia Rosati – Stiamo cercando di ampliare più possibile l’offerta di incontri e spettacoli, come ad esempio accaduto con il matinée per le scuole, perché riteniamo che il Teatro Flavio Vespasiano debba tornare ad essere un luogo aperto alla Città e i risultati della stagione teatrale ci stanno dando conferma dell’apprezzamento di questa visione da parte della cittadinanza”.