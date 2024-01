Sora: I CONSORZI dalla L.R. 11/2016 all’ AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

Sinergie di interventi e sfide future. Gianluca Quadrini interviene all’incontro

Si è svolto a Sora, presso l’Auditirium Cesare Baronio, l’incontro organizzato dall’Aipes dal titolo : I CONSORZI dalla L.R. 11/2016 all’ AMBITO TERRITORIALE SOCIALE – Sinergie di interventi e sfide future. Tra i presenti intervenuti anche il Presidente della Provincia Luca Di Stefano e il Consigliere Provinciale e Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini che riallacciandosi alle parole di Di Stefano sottolinea l’importanza della sinergia tra i consorzi e gli enti – “Ha detto bene il Presidente, Di Stefano, quando ha sottolineato l’importanza dei consorzi per affrontare questioni specifiche legate allo sviluppo territoriale, all’inclusione sociale, alla promozione dell’occupazione, alla tutela dell’ambiente o ad altre tematiche di interesse comune. La presenza di noi istituzioni, provinciali ma anche regionali, con l’assessore ai Servizi Sociali, on.le Massimiliano Maselli, conferma l’importanza di promuovere sinergie di interventi per affrontare sfide future e realizzare progetti e programmi più ampi e complessi di quanto singole entità possano fare individualmente. Le sinergie di interventi rappresentano uno dei principali vantaggi dei consorzi perché è possibile combinare le conoscenze, le competenze e le risorse per affrontare in modo più efficace i problemi e ottenere migliori risultati.” In conclusione Quadrini, a seguito del protocollo d’intesa firmato tra il Commissario Straordinario della ASL di Frosinone, Sabrina Pulvirenti e i consorzi dei servizi sociali del Cassinate, di Frosinone, Anagni e Aipes rimarca quanto sia importante la necessità di adoperarsi in questo ambito ed elogia l’opera quotidiana degli operatori nell’ambito del sociale sul territorio – “il protocollo d’intesa che oggi la Dott.ssa Pulvirenti ha formato con il Consorio dei Servizi Sociali del Cassinate, l’Aipes e i consorzi di Frosinone e Anagni è un passo molto importante per una futura collaborazione e per una maggiore efficienza del servizio. Ringrazio per l’organizzazione il Direttore dell’Aipes Maurizio Ottaviani, il

Direttore del Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate Direttore, Emilio Tartaglia. Voglio ringraziare anche tutti gli assistenti sociali e gli operatori per l’impegno e la dedizione con cui offrono servizi importanti alla comunità. La loro presenza sul territorio è preziosa e ci incoraggia a collaborare per creare una società migliore e più giusta per tutti.”