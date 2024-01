Rieti: Riqualificazione Via Varrone, Via Cintia, Via Sant’Agnese, il Comune incontra i commercianti

Chiarinelli-Rositani: “lavoriamo per rendere di nuovo attrattiva la Città”.

L’assessore ai lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, e l’assessore all’urbanistica, Giovanni Rositani, alla presenza del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e dei dirigenti dei settori interessati, hanno incontrato oggi i commercianti del centro storico e i rappresentanti di Confcommercio Lazio Nord e CNA, Leonardo Tosti e Vincenza Bufacchi, presentando, con l’ausilio dei progettisti, gli interventi del Programma Nazionale per la Qualità dell’Abitare che riguarderanno nei prossimi mesi Via Cintia, Via Varrone, Via Sant’Agnese, P.za Oberdan e la strategia per la nuova distribuzione dei parcheggi sulla quale sta lavorando l’Amministrazione comunale.

“L’incontro si è svolto in un clima proficuo e di grande collaborazione perché l’obiettivo condiviso, tanto dall’Amministrazione comunale quanto dagli operatori economici, è quello di rendere il centro storico di nuovo attrattivo, sia per il commercio sia per nuove residenzialità – spiegano gli assessori Giovanni Rositani e Claudia Chiarinelli – Le zone interessate dalla riqualificazione torneranno ad essere angoli di pregio della Città e permetteranno di perseguire il grande obiettivo che ci siamo dati, quello cioè di ammodernare e riportare servizi e funzioni all’interno della Città. Alle opere pubbliche e agli ingenti finanziamenti che stiamo ottenendo per tanti interventi in cantiere, si accompagnerà anche una nuova allocazione di parcheggi, all’esterno e all’interno delle mura, con un nuovo modello che permetterà di contemperare sia le esigenze degli utenti dei negozi sia quelle dei residenti, oltre alla lunga sosta per i turisti e per chi ha bisogno di più tempo per rimanere nel centro storico. Continueremo nell’opera di confronto anche con le categorie perché siamo convinti che, oltre all’impulso dell’amministrazione pubblica, per raggiungere gli obiettivi storici che ci siamo dati ci sia bisogno della collaborazione di chi contribuisce alla vitalità e all’economia della Città”.