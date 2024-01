Le telecamere di Linea Verde Discovery nella terra di San Benedetto

Subiaco, Foppoli: “E’ stata un’importante occasione per promuovere questo splendido territorio”

Uno dei proverbi più conosciuti è: “tutte le strade portano a Roma”. Ma sarà vero tutto questo? O si tratta solo di un detto metropolitano? E’ con questo spirito che sabato scorso 27 gennaio, è cominciato il viaggio della nuova edizione di “Linea Verde Discovery – Tutte le strade portano a Roma”, un programma in onda su Rai 1 tutti i sabato alle ore 12:00, condotto da Roberta Morise, che porta alla scoperta delle meraviglie nascoste lungo questi itinerari storici che conducono alla Capitale. Nella prima puntata di sabato scorso, il focus è stato sull’antica Via Tiburtina, iniziando il viaggio da Monte Livata, la cima più alta del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini (l’area verde più grande del Lazio), per proseguire verso l’antico borgo di Subiaco, famoso per i suoi monasteri benedettini. Nella prima parte del servizio ad accompagnare Roberta Morise all’interno dei Monasteri Benedettini il commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli (nella foto), che ha illustrato i tratti storici importanti di questo luogo, così affascinante e ricco di storia. “E’ stata un’importante occasione quella di sabato –ha sottolineato Foppoli- per promuovere questo splendido territorio, immerso nel Parco dei Monti Simbruini, ricco di storia, abbiamo parlato di Subiaco il centro più importante della Valle dell’Aniene, dove si trovano alcuni dei monumenti più importanti della cristianità, dal Monastero di San Benedetto a quello di Santa Scolastica e al Convento di San Francesco, ma anche strutture civili appartenute a personaggi storici fra i più discussi, come la Rocca dei Borgia e la Villa di Nerone, che la troupe di Rai 1, ha ammirato accedendo alla strada che conduce ai monasteri benedettini. Siamo custodi di un patrimonio naturale, culturale e storico di immenso valore, tutelarlo, valorizzarlo e promuoverlo rientra tra i nostri compiti, e con la prima puntata di “Linea Verde Discovery” di sabato è stata una grande opportunità”. Nella seconda parte, percorrendo la via Tiburtina, è stata fatta tappa prima a Vicovaro e poi a Tivoli, concludendo il percorso a Roma in piazza Vittorio, punto da cui parte la via Tiburtina.