Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi alle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2024

Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha partecipato oggi alle celebrazioni per il Giorno della memoria 2024, organizzate dalla Prefettura di Rieti presso l’Auditorium Santa Scolastica, alla presenza del Prefetto S.E. Pinuccia Niglio e di numerosi studenti delle scuole della Città.

“Oggi più che mai è necessario celebrare questa giornata per ricordare ma soprattutto per comprendere. In un mondo complesso come quello che stiamo vivendo, basti pensare a ciò che accade in Terra Santa e alla guerra tornata sul suolo europeo, l’unico antidoto alla riproposizione di atrocità che hanno segnato il passato è quello di costruire costantemente una coscienza collettiva che ci permetta, quando i testimoni diretti di certi tragici eventi non ci saranno più, di avere la profonda consapevolezza che non può esserci spazio per l’odio e che tutti siamo tenuti ad operare affinché dialogo e convivenza prevalgano sulla violenza”.

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle medaglie d’onore ai familiari di cittadini del territorio reatino internati nei lager nazisti.