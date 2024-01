I 30 anni di Forza Italia. Gianluca Quadrini ai festeggiamenti presso il Salone delle Fontane

Si è svolto oggi, a partire dalle ore 16, presso il Salone delle Fontane a Roma l’importante evento per i festeggiamenti dei 30 anni di Forza Italia. Un pomeriggio in cui politici, esperti, esponenti del mondo dello spettacolo, giornalisti si sono riuniti per celebrare la storia del partito. Un momento emozionante che ha ripercorso la discesa in campo di Silvio Berlusconi, le vittorie, le battaglie di un partito con un grande passato alle spalle e con lo sguardo rivolto al futuro. Ad Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, il compito di fare gli onori di casa, raccontando i suoi anni al fianco del fondatore Silvio Berlusconi ed evidenziando come la sua straordinaria lezione politica e umana che ha trasmesso siano l’input per guardare alle sfide del futuro. Presente il Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che sottolinea – “festeggiare i trenta anni della nascita di un partito politico rappresenta un traguardo importante.” Ricordando Silvio Berlusconi, Quadrini si è soffermato sulla crescita che il partito ha avuto nel corso degli anni e ha evidenziato l’importanza di sostenere le sfide che il Paese e la società attuali stanno affrontando e di proporre soluzioni concrete. “Oggi celebriamo 30 anni di sfide, di crescita e di consolidamento. Ma anche 30 anni di valori che Silvio Berlusconi ha sempre rispettato, messo in atto ed esortato a rimanerne fedeli. La forza del partito, infatti, risiede nella partecipazione attiva e nella collaborazione di tutti coloro che ne fanno parte, ad avere una visione positiva e impegnata per il futuro, lavorando insieme per costruire un Paese migliore e più giusto per tutti. Oggi, conclude Quadrini – riflettiamo sul percorso compiuto, sui successi e sugli errori, per pianificare il futuro e rinnovare l’impegno nel perseguire gli obiettivi. Trenta anni rappresentano un periodo significativo per dimostrare la stabilità, la coerenza e la capacità di adattamento del partito in un contesto politico in continua evoluzione. Nella Provincia di Frosinone ma anche in regione siamo cresciti tantissimo. Questo è stato possibile grazie al lavoro straordinario fatto in sinergia con il segretario Nazionale, On. Antonio Tajani, con il Coordinatore Regionale, Sen. Claudio Fazzone e con tutti i membri del partito. La loro giuda porterà Forza Italia ad essere il punto di riferimento di tutta l’area moderata e ad acquisire ancora più consensi da parte dei nostri elettori.”