Positivo l’incontro tra Maura e Bruni

Frosinone, Bruni: “Importante sinergia tra l’A.K. ed il consigliere Daniele Maura”

Un incontro costruttivo quello che si è svolto presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, dove il consigliere regionale Daniele Maura ha ricevuto il coordinatore nazionale delle guardie zoofile Accademia Kronos Armando Bruni, accompagnato dal dirigente provinciale Angelo Cappelletti. Progetti, idee e proposte, sono state alla base di un confronto, che ha dato modo al consigliere Maura di trovarsi in linea, condividendo l’importante attività che da anni il sodalizio AK sta svolgendo con successo ed ottimi risultati sul territorio provinciale e regionale. “I numeri raggiunti in questi anni: d’iscrizioni, di controlli sul territorio, di microchippature gratuite, di coinvolgimento in iniziative istituzionali, di convenzioni sottoscritte e rinnovate con i Comuni ed Enti regionali –ha commentato Bruni- sono un importante biglietto da visita, che mostra l’operatività e l’efficienza della nostra attività e dei nostri volontari. Sono stato molto felice di aver trovato nel consigliere Maura una persona sensibile alla problematiche ambientali del territorio e della tutela verso gli animali, abbiamo illustrato una serie d’iniziative da avviare a breve, dove è importante il sostegno della Regione Lazio, e con soddisfazione ho notato che hanno trovato tutte l’interessamento ed il coinvolgimento del consigliere. L’Accademia Kronos, è ormai diventato un riferimento importante per il cittadino, e per le sue competenze di affiancamento alle forze dell’ordine, sono certo che dall’incontro odierno, si è consolidata una forte base di sinergia”.