Nuovo gestore per gli impianti sciistici di Campo Staffi

Filettino, Salva la stagione sciistica, manca solo la neve

Dopo una lunga attesa, due bandi andati a vuoto, e le tante chiacchiere dei soliti gufi che si agitavano per poter scaricare tutte le colpe sull’attuale amministrazione, nella giornata di ieri con un comunicato, il Comune di Filettino, ha reso noto l’esito dell’ultimo bando per la gestione degli impianti sciistici di Campo Staffi. La società Rumm Club di Grumo Nevano, comune in provincia di Napoli, è il nuovo gestore degli impianti fino al prossimo primo maggio. “Si rende noto – si legge nel comunicato del Comune- che è stata affidata all’impresa Rumm Club la gestione degli impianti sciistici di Campo Staffi fino all’ 1/5/2024. L’impresa vincitrice si impegnerà a fornire informazioni dettagliate riguardo ai giorni ed agli orari di apertura, ai costi degli Skipass, alle attività ed alle iniziative previste. Si ricorda che l’apertura degli impianti sarà obbligatoria nei giorni di sabato, domenica e lunedì. Per quanto riguarda gli altri giorni della settimana, l’apertura sarà a discrezione del gestore ma tempestivamente comunicata sui canali che la Rumm club metterà a disposizione. In attesa della neve che consentirà di aprire gli impianti, vi ricordiamo che la nostra montagna offre la possibilità di praticare molte altre attività… e allora vi aspettiamo numerosi”.