Festeggiamenti in onore di San Sebastiano, protettore delle Polizie Locali

I complimenti di Gianluca Quadrini all’Assessore Regimenti per il forte impulso che sta dando alla Regione Lazio nella gestione delle polizie locali

Presso la Sala Tirreno della Giunta Regionale del Lazio si è celebrata la Santa Messa in occasione delle festività per San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Una cerimonia organizzata dall’Assessore Regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia Locale e agli Enti Locali, Luisa Regimenti



è celebrata da Mons. Pietro Siddi, Vicario Generale dell’Ordinariato Militare per l’Italia e Cappellano della Presidenza della Repubblica. Tra le tantissime istituzioni presenti in sala anche il consigliere provinciale e Presidente del Gruppo di Forza Italia, Gianluca Quadrini, che in una nota si complimenti per l’operato e la buona condizione dell’incarico della Regimenti -“una bellissima manifestazione ed importante atto di supporto e riconoscimento nei confronti delle forze dell’ordine locali.



È stato un momento di ringraziamento e di preghiera per gli agenti di polizia locale, grazie alle belle parole di Mons. Siddi che durante la celebrazione ha sottolineato l’importante e il prezioso lavoro che i nostri agenti svolgono sul territorio e per le comunità.” In conclusione Quadrini si sofferma per un plauso rivolto all’assessore Regimenti per gli sforzi e l’ottimo lavoro – “Rivolgo un ringraziamento all’Assessore, Luisa Regimenti, per l’impegno e l’attenzione che rivolge ai nostri agenti. Grazie alla sua capacità sta lavorando a favore dei comuni e delle polizie locali dando un grande impulso alla Regione Lazio. La consegna dei riconoscimenti al merito ad oltre cento comandi per il lavoro svolto nel corso dell’emergenza Covid-19 è un gesto di grandissima gratitudine. Un ringraziamento anche a tutti i sindaci presenti e agli agenti di polizia locale per il lavoro che svolgono quotidianamente sul nostro territorio.”