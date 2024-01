Regione Lazio, Bertucci: “Importante il progetto sul riciclo della Philip Morris Italia: nostro dovere essere attenti quando si parla di rifiuti”

“Quella oggi presentata dalla Philip Morris Italia è un’iniziativa di assoluta importanza, per la quale come Regione siamo già pronti a sottoscrivere una convenzione per promuovere specifici corsi all’interno della formazione prevista dagli ITS Academy, come già avviene in altre regioni”.

C’era anche Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, al tavolo di presidenza della conferenza stampa organizzata dalla Philip Morris Italia per la presentazione dell’iniziativa ‘Rec – Riciclo per economia circolare’, progetto di riciclo totalmente dedicato ai propri dispositivi Iqos, il prodotto a tabacco riscaldato con oltre 2 milioni di utilizzatori, e al riscaldatore di tabacco Lil. Numeri importanti, quelli descritti dall’azienda: un riciclo stimato fino a 500mila riscaldatori di tabacco entro l’anno, con un recupero in media di oltre l’80% delle materie prime di cui sono composti, tra cui materiali plastici e metallici, magneti, batterie agli ioni di litio e circuiti. All’evento ha partecipato anche il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.“Visto il tema dei rifiuti, al centro dei problemi di numerose amministrazioni, in particolare per Roma e per il Lazio, come Regione abbiamo il dovere, ogni volta che si parla di riciclo e di riuso e di chiusura del ciclo dei rifiuti ad emissione zero, di prestare la massima attenzione a questo tipo di progetti, soprattutto quando possono creare investimenti ed occupazione”, chiude Marco Bertucci.