10eLotto: a Valmontone (RM) vinti 100mila euro

Festa a Valmontone, in provincia di Roma, grazie al gioco del 10eLotto. Nel concorso di martedì 23 gennaio, come riporta Agipronews, vinti 100mila euro in seguito a un “9 Doppio Oro” nell’estrazione abbinata a quella del Lotto. Ad Ardea (RM) vinti 10mila euro con un “7 Oro” nell’estrazione abbinata a quella del Lotto. Da segnalare anche una vincita da 6.400 euro a Roma. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 28,4 milioni di euro, per un totale di 260 milioni da inizio anno.

Lotto: nel Lazio vincite per oltre 180mila euro

Boom di vincite nel Lazio grazie all’estrazione del Lotto di martedì 23 gennaio. A Roma, come riporta Agipronews, vinti 64.750 euro grazie ai numeri 3-6-15-20 sulla ruota di Roma, in seguito a una giocata del valore di soli 2,50 euro. Sempre nella capitale da segnalare altre tre vincite, rispettivamente da 26.250, 23.750 e 19mila euro, mentre a Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, centrata una vincita da 50.596 euro con una giocata sulla ruota di Roma e l’opzione Lottopiù. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,1 milioni di euro, per un totale di 89 milioni da inizio anno.