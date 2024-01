La Polizia Locale festeggia il suo Patrono

Un punto di riferimento e di contatto sul territorio

Nella ricorrenza odierna in tutta Italia vengono organizzati vari eventi religiosi e civili per onorare San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, un giorno non solo commemorativo , ma anche un momento per riflettere sul significato della protezione civile, l’impegno dei vigili urbani per la sicurezza pubblica. Le celebrazioni di San Sebastiano non sono solo l’occasione per stilare un bilancio dell’attività svolta nei dodici mesi precedenti, ma anche l’occasione per esprimere la vicinanza di tutte le città alla Polizia Locale per il loro impegno, talvolta non pienamente compreso. Rappresenta un punto di riferimento e di contatto sul territorio vicino ai cittadini che si sentono più rassicurati dal passaggio di un veicolo di PL, o intravedono un agente vicino alla propria casa o nei vari punti della città. Una presenza che trasmette sicurezza e attenzione. San Sebastiano è stato un martire cristiano del III secolo, noto per la sua lealtà alla fede cristiana e il suo coraggio di fronte alle persecuzioni. Il suo ruolo di protettore dalle calamità, richiama la mission della Polizia Locale nella tutela della salute pubblica e della sicurezza della comunità. La celebrazione di San Sebastiano diventa quindi un momento di riconoscimento per l’impegno quotidiano di questi professionisti al servizio della collettività.