Accordo tra la Prefettura di Viterbo e la Sezione “F. Muscarà” di Viterbo dell’Associazione Nazionale Aviazione Esercito (A.N.A.E.) per il supporto alle attività di protezione e difesa civile

Il 12 gennaio il Prefetto di Viterbo ed il Presidente della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Aviazione Esercito (A.N.A.E.), Brig. Gen. (ris) Salvatore Mastrangelo, hanno siglato, alla presenza del Comandante dell’Aviazione dell’Esercito, Generale di Divisione Andrea di Stasio, l’accordo di collaborazione per l’impiego dei volontari dell’Associazione nelle attività di protezione e difesa civile.

Il Comando Aviazione dell’Esercito e la Presidenza nazionale dell’ANAE hanno promosso tale iniziativa e Viterbo é la prima cittá in cui nasce questo progetto, con l’auspicio che l’accordo possa coinvolgere tutte le sezioni ANAE sul territorio nazionale, a conferma dell’impegno degli uomini e delle donne in uniforme nella società anche dopo il servizio effettivo.

Nella fase di prima applicazione dell’Accordo, l’Associazione potrà supportare la Prefettura nel lavoro di studio e consulenza per la pianificazione generale di protezione e difesa civile, al fine di garantirne, in fase di attuazione, la massima efficacia operativa. L’accordo contempla anche il possibile, successivo impiego dei membri dell’Associazione in servizi operativi in occasione di eventi emergenziali.

I firmatari hanno espresso sincero apprezzamento per l’inizio di questo percorso di sinergica collaborazione che consente non solo di valorizzare il patrimonio di conoscenze teoriche ed operative acquisite dagli associati in ragione della loro esperienza professionale, ma anche di rafforzare l’efficacia e l’operatività della Prefettura in un ambito, la protezione civile, di importanza primaria per la tutela del territorio e l’incolumità dei cittadini.