ROCCASECCA, IN CORSO I LAVORI DI RECUPERO DEL SENTIERO SU MONTE CAMARDA

Sopralluogo del sindaco Giuseppe Sacco, in tuta e scarpe da ginnastica: “Si ammira uno spettacolo straordinario. Grazie alla collaborazione della XV Comunità montana”

Roccasecca punta forte sullo sviluppo dei cammini e sulla valorizzazione dell’ambiente. Grazie alla collaborazione con la XV Comunità montana di Arce, sono in corso di ultimazione i lavori di recupero della sentieristica che conduce su monte Camarda.

Oltre alla sistemazione del sentiero, i lavori prevedono anche il rifacimento delle macere, così da permettere un sicuro e agile cammino da parte degli appassionati.

A verificare lo stato degli interventi, il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, il quale, indossando tutta e scarpe da ginnastica si è inerpicato sulla montagna.

“Uno spettacolo straordinario quello che si ammira da monte Camarda – ha spiegato il primo cittadino – con questo intervento recuperiamo un ulteriore pezzo del nostro patrimonio naturalistico e continuiamo nella valorizzazione di un segmento turistico come quello legato ai cammini.

Roccasecca è tappa del Cammino di San Benedetto e tanti sono i visitatori che attraversano la nostra città. Da tempo stiamo promuovendo questa nostra peculiarità e vogliamo insistere sempre più. Abbiamo iniziato da monte Camarda, ma proseguiremo anche in altre zone. Voglio ringraziare infine la XV Comunità montana di Arce e la commissaria Rossella Chiusaroli per la sinergia che abbiamo avviato per tali interventi”.