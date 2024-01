Gaza, il Parlamento Ue annuncia: “Sosteniamo il lavoro della Corte di giustizia internazionale, cessate il fuoco ora”

Nella risoluzione si chiedono lo smantellamento di Hamas, il rilascio degli ostaggi e aiuti per i palestinesi

ROMA – I deputati europei chiedono che tutti gli ostaggi siano rilasciati immediatamente e incondizionatamente e che l’organizzazione terroristica Hamas sia smantellata. Come riferisce il Parlamento europeo in una nota, attraverso una risoluzione non vincolante, adottata giovedì con 312 voti favorevoli, 131 contrari e 72 astensioni, i deputati esprimono il loro più profondo cordoglio per le vittime innocenti da entrambe le parti del conflitto. Chiedono un cessate il fuoco permanente e di riprendere gli sforzi volti a trovare una soluzione politica, a condizione che tutti gli ostaggi siano rilasciati immediatamente e incondizionatamente e che l’organizzazione terroristica Hamas sia smantellata.

RISPOSTA MILITARE DI ISRAELE SPROPORZIONATA

Pur condannando con la massima fermezza lo spregevole attacco terroristico commesso da Hamas contro Israele, denunciano anche la risposta militare sproporzionata israeliana, che ha causato un numero di morti senza precedenti tra i civili. Israele, sostengono gli europarlamentari, ha il diritto di difendersi entro i limiti del diritto internazionale, il che implica che tutte le parti in conflitto devono distinguere, in ogni momento, tra combattenti e civili, che gli attacchi devono essere diretti esclusivamente verso obiettivi militari, e che i civili e le infrastrutture civili non devono essere oggetto di attacchi.

