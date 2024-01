In una sola giornata esauriti gli abbonamenti per la stagione 2024 del Teatro Flavio Vespasiano

L’Assessore Rosati “grazie alla città per l’apprezzamento e l’entusiasmo”

Nella sola giornata di ieri sono stati venduti tutti gli abbonamenti disponibili per la stagione 2024 del Teatro Flavio Vespasiano. Da lunedì 22 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti riservati alla vendita dei singoli spettacoli accedendo al portale TicketOne.

L’Assessore alla Cultura Letizia Rosati:

“Sono molto felice e ringrazio la città per l’apprezzamento e l’entusiasmo dimostrato. Con ATCL ci siamo impegnati per comporre un cartellone capace di ospitare grandi artisti e presentare spettacoli in grado di soddisfare tutti, il pubblico storico del Flavio Vespasiano, ma anche i giovani reatini e gli universitari che hanno scelto Rieti come sede per i loro studi. Ora continuiamo a lavorare per riportare il teatro alla massima capienza e riaprire il Circolo di Lettura”.