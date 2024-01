Corso LIS di 1° livello organizzato dal sodalizio MulticomunicamEnte

Anagni, Una grande occasione per apprendere una nuova lingua, contribuendo alla crescita culturale e d’integrazione sociale

La comunicazione è un bisogno umano , per una persona non udente o con deficit uditivi, la lingua dei segni (LIS) può rappresentare uno strumento di comunicazione e integrazione essenziale per superare le barriere ed entrare in contatto con gli altri. Non deve essere concepito come metodo per entrare in comunicazione solo ed esclusivamente con persone sorde. La LIS è uno strumento anche per tutte le persone che hanno difficoltà di comunicazione verbale causata da varie patologie, non necessariamente legate alla sordità, in cui viene compromessa la componente cognitiva, comportamentale o quella emotiva/motivazionale come l’autismo, si tratta di un mezzo d’inclusione molto potente. Insegnare e diffondere la LIS è sicuramente indice di attenzione, crescita civile e culturale. Il primo passo di questa evoluzione culturale, è per certo il 19 maggio 2021, una data che segna una conquista storica per la comunità nazionale dei sordi e di civiltà per la collettività intera, la lingua dei segni italiana (Lis) riceve finalmente il riconoscimento legislativo: “La Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (Lis) e la lingua dei segni italiana tattile (List)”. L’Italia si allinea così, per ultima, agli altri Paesi europei che già avevano riconosciuto le proprie lingue dei segni nazionali. Con l’obiettivo di far conoscere sempre di più la LIS, considerando anche che un individuo udente può trarre notevoli benefici dall’apprendimento della LIS, sia in termini cognitivi che in termini psicologici ed emotivi, il sodalizio “Multicomunicamente Associazione Onlus”, ha organizzato un Corso di Primo Livello della Lingua dei Segni Italiana, che partirà il prossimo 2 marzo, e si svilupperà in 160 ore di corso. Le lezioni si svolgeranno il lunedì e mercoledì dalle ore 14:30 alle 19:30 ed il sabato (a settimane alterne) dalle ore 9:00 alle ore 14:00, e saranno tutte in presenza presso la sede anagnina sita in via Bagno snc. Il corso ha il patrocinio del Comune di Anagni, dell’Associazione ANIMU (Associazione Nazionale Interpreti Lingua dei Segni Italiana e dell’Associazione di Promozione Sociale “Aiutaci ad Aiutare”. E’ una grande ed importante occasione, per apprendere quella che è una vera e propria lingua, che può arricchire il bagaglio culturale di ciascuno permettendo una maggiore integrazione sociale di coloro che vivono con un deficit comunicativo. Per qualunque informazione è possibile scrivere a : multicomunicamente@gmail.com oppure contattare telefonicamente il numero: 339 7419816.