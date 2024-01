Roma 18 gennaio, a Palazzo Valentini la Conferenza Internazionale di Pace dedicata alle Vittime Civili delle Guerre

Il 18 gennaio 2017 è stata istituita la Giornata Nazionale per le Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel mondo, che si celebra ogni 1° febbraio, un’importante iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere la pace e garantire la sicurezza dei civili durante i periodi di conflitto.

Area Cultura con l’UNHR Council Italia, l’Organizzazione Internazionale per lo sviluppo delle Relazioni Diplomatiche, il Comitato Internazionale Cooperazione Sviluppo e l’Istituto per la Cultura Italiana, ha organizzato per il 18 gennaio 2024 alle ore 15,00 presso Palazzo Valentini a Roma un importante conferenza con patrocini istituzionali e internazionali.

La conferenza convocata in occasione di questa giornata assume un ruolo fondamentale nel promuovere la consapevolezza e l’azione concreta.

L’obiettivo principale della conferenza è quello di sottolineare la cruciale importanza di preservare la vita e l’incolumità dei civili in situazioni di guerra, assicurando al contempo il passaggio sicuro degli aiuti umanitari. A tal fine, è stato invitato un variegato panel di partecipanti, inclusi rappresentanti delle istituzioni religiose senza distinzione di credo, figure delle istituzioni politiche, esperti di criminologia e geopolitica, psicologi, sociologi e operatori umanitari.

La presenza di rappresentanti religiosi mira a coinvolgere le comunità di fede nella promozione della pace, incoraggiando il dialogo interreligioso come strumento di comprensione reciproca e cooperazione. Le istituzioni politiche sono chiamate a lavorare congiuntamente per adottare politiche e iniziative atte a prevenire e risolvere i conflitti, mentre gli esperti di criminologia e geopolitica offriranno una prospettiva analitica per comprendere le dinamiche sottostanti dei conflitti.

L’inclusione di psicologi e sociologi sottolinea l’importanza di affrontare le conseguenze emotive e sociali dei conflitti sulla popolazione civile, contribuendo così a sviluppare strategie di supporto psicologico e sociale. Infine, la partecipazione di operatori umanitari evidenzia la necessità di coordinare gli sforzi per garantire la distribuzione efficiente degli aiuti alle comunità colpite.

In sintesi, la conferenza mira a promuovere una visione olistica e collaborativa per affrontare le sfide legate ai conflitti, unendo diversi settori della società per lavorare insieme verso la costruzione di un mondo più pacifico e sicuro.

Programma Definitivo

ORE 15,00: DESIREE D’AMURI CANTA – HEAL THE WORLD (CANZONE DI PACE DI MICHAEL JACKSON)

Di seguito: Saluti del Presidente di Area Cultura Dr.ssa Angelica Loredana Anton

ORE 15,10: Apertura lavori con introduzione dell’Ambasciatore UNHRC Prof. Gennaro Ruggiero

ORE 15,15: Saluti Istituzionali del Consigliere On. Antonio Giammusso

Ore 15,30: Inizio Conferenza dibattito

Relatori:

On. Fabrizio Santori – Consigliere e Segretario d’aula Assemblea Capitolina – Ambasciatore di Pace World Literary Forum for Peace and Human Rights (WLFPH);

Dr. John Crisci – già direttore del WFP – ONU autore dell’opera The HUNGER crime;

On. Giovanna Miele – Parlamentare della Repubblica Italiana

Dr.ssa Antonella Betti – Ambasciatrice itinerante OIRD/CD e Presidente Help & First Minori e famiglie

Prof. Pino Pelloni – Scrittore e storico dell’ebraismo. Membro della Comunità reformer Beth Hillel.

On. Erica Mazzetti – Parlamentare della Repubblica Italiana

Dr. Paolo Bragagna – Ambasciatore I.H.R.O./UNHRC EUROPA

On. Simona Baldassarre – Assessore Regione Lazio

Parabhakti – ISKCON “Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna” responsabile nazionale del dialogo interreligioso

Dr. Mario Francesco Ioppolo – Ambasciatore itinerante OIRD/CD

Sua Beatitudine Filippo Ortenzi – Metropolita d’Italia, sulla Chiesa Ortodossa Italiana

Dr. Giovanni De Ficchy – Criminologo, Giornalista ed Esperto di Geopolitica

Dr. Marialetizia Proia – Psicologa e Psicoterapeuta

Dr. Mimmo Muolo – Giornalista de “L’Avvenire”

Monsignor Jean-Marie Gervais – Chiesa Cattolica – Prefetto Coadiutore del Capitolo Vaticano – Pres. Tota Pulchra

Avv. Rosaria Salamone – Tutela delle vittime e garanzie per i sopravvissuti

Dr. Andrea Viscardi – Giornalista direttore Progetto Italia News – Presidente del Centro Studi Parlamentari

Dr. ssa Sara Spoletini – Sociologa – Esperta di sociologia dei processi sociali

Dr. Abdellah Redouane – Segretario generale della Grande Moschea di Roma

Imam Nader Akkad – Imam, per il dialogo interreligioso

Sig. Assem Migahed – Segretario dell’Imam

M° Lobsang Sherap – Soka Yoga – Buddisti

Dr. Alessio Iannucci – Pres. Fondazione Cavalieri Hospitalieri di San Camillo

Sua Eminenza Reverendissima Luis Miguel Perea – OAC Vescovo ORDINARIO Anglican Episcopal Church of Europe

Dr. Virgilio Violo – Giornalista – Presidente Free Lance International Press

CHIUDE DESIREE D’AMURI CON IL BRANO: HALLELUJAH (DI LEONARD COHEN)