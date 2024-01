Ministro Abodi – Socio Onorario ARGOS Associazione Forze di Polizia

Mercoledì scorso 10 gennaio 2024 una delegazione di Presidenza dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia ricordiamo affiliata con ASI – ASI Lazio Associazioni Sportive e Sociali Italiane è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI tra i più importanti d’Italia, nonché Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da anni collaborano con ASI Lazio , ha incontrato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport e Giovani il Ministro dott. Andrea ABODI.

La delegazione guidata dal Presidente Nazionale dott.Gianluca Guerrisi, dal Vice Presidente Vicario dott. Fausto Zilli, il presidente Onorario della Nazionale ARGOS Soccer Team Forze di Polizia dott. Ezio Luzzi, il Consigliere Nazionale dell’Associazione ARGOS Vincenzo Ruocco e il capitano della Nazionale ARGOS Soccer TEAM Forze di POLIZIA Fabio Badolato.

Nell’occasione il Ministro ABODI è stato insignito del prestigioso decreto di AMBASCIATORE delle BUONE AZIONI (massimo riconoscimento conferito dall’Associazione ARGOS a persone che si sono distinte per lodevoli attività in campo solidale), unitamente alla nomina di Socio Onorario dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA con rilascio di tesserino, contestualmente omaggiato della maglia ufficiale di gioco della Nazionale ARGOS SOCCER TEAM Forze di POLIZIA (brandizzata Tecno Lab Energy), equipe di soci ARGOS impegnati in attività sociali e umanitarie attraverso le attività sportive promosse dal Dipartimento Nazionale Sport e Attività Sociali dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA.