Grande risultato dell’Amministrazione De Meis

Filettino, Il Comune più alto del Lazio, inserito nel progetto Polis di Poste Italiane, avrà anche il servizio postmat

Un altro importante obiettivo è stato raggiunto dall’Amministrazione del Sindaco Paolo De Meis, con l’inserimento del Comune di Filettino, nel progetto POLIS di Poste Italiane – Casa dei servizi digitali. Con questo progetto l’ufficio postale non servirà solo per spedire una lettera o pagare una bolletta o per depositare i propri risparmi; l’ufficio postale nei piccoli comuni come Filettino, diventerà in brevissimo tempo un centro di fornitura di servizi pubblici, una sorta di casa che consente, grazie al digitale, di avvicinare lo Stato ai cittadini. Questo progetto porterà ad avere anche il servizio Postmat, servizio fondamentale per la sopravvivenza dei piccoli centri, contro lo spopolamento. Al suo insediamento il Sindaco De Meis, lo scorso settembre decise di sospendere il servizio privato ATM realizzato dalla passata amministrazione, che costava € 800 al mese, che in meno di un anno fece spendere circa € 10 mila alle casse comunali. Con la finalità di risanare, l’eredità delle casse comunali ridotte al lastrico, l’Amministrazione De Meis ha ottenuto un grande risultato, per il bene del paese, riuscendo ad instaurare un dialogo costruttivo con Poste Italiane, che ha riconosciuto i requisiti necessari per inserire il Comune più alto del Lazio nel progetto Polis. “Dal 22/01/2024 al 6/02/2024 – si legge nella nota del Comune- verranno eseguiti i lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto stesso. Una linea di intervento che si focalizza sui Comuni con meno di 15.000 abitanti con l’obiettivo di favorire l’accesso dei cittadini alla Pubblica Amministrazione. Per consentire l’attivazione graduale dei servizi previsti nel progetto (istallazione postmat, richiesta certificati previdenziali, giudiziari, anagrafici e di stato civile, rilascio passaporto e carta identità, ecc), l’ufficio postale di Filettino resterà chiuso al pubblico dal 22/01/2024 e riaprirà l’8/02/2024. Durante il periodo dei lavori, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici dei paesi vicini, in particolare: all’ufficio postale di Trevi nel Lazio (via delle Fornaci, 1) o all’ufficio postale di Fiuggi Fonte (l.go A. Casatelli, 1). Ringraziamo Poste Italiane – conclude la nota- per la sensibilità dimostrata verso i piccoli Comuni ed in particolare per Filettino, che consentirà, attraverso il progetto Polis, di avvicinare i cittadini alla P. A. riducendo i disagi di una comunità che altrimenti è costretta a spostarsi verso le sedi centrali degli uffici della P. A.”.