Pozzolo sospeso dal gruppo di Fratelli d’Italia

La decisione dopo lo sparo di Capodanno

ROMA – Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.

L’onorevole era finito al centro delle cronache dopo che, la sera di Capodanno, aveva portato una pistola ad una festa a Rosazza, in Piemonte, provocando il ferimento di un uomo.“L’ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell’on. Emanuele Pozzolo“, è la nota del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, con cui si annuncia la sospensione.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it