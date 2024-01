Dalla radio a Sanremo, questo il traguardo 2024 di Mariachiara Sacchetti

Tra passione e sogni Mariachiara Sacchetti taglia quest’anno il traguardo di Sanremo dopo tanto lavoro svolto in radio. Nata a Roma nel 1988, dopo essere arrivata alla conduzione di Radio Italia Anni 60 portando con se stessa l’amore per gli altri, Mariachiara si definisce “una cinica dell’amore” perché al batticuore preferisce seguire la testa. Dalle antenne della radio, sia web che in FM, ora è al lavoro per la prossima edizione del Festival di Sanremo dove indosserà le cuffie per catturare attraverso le interviste le ansie e i sentimenti dei partecipanti. Sara, infatti, lei dal vivo, nelle dirette a dedicare spazio ai protagonisti del Festival, arrivando così a raggiungere il suo obiettivo grazie a Radio Italia Anni 60 Roma. Originaria di Montefalcone di Valfortore, residente tra Tivoli e Campomarino Lido, è in partenza per Sanremo, confermando che la capacità di realizzarsi dipende solo dalla fatica e l’investimento che si è disposti a concedere per se stessi.