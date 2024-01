Compleanno della Lazio, Rocca: “124 anni sono una bella storia per la prima squadra della Capitale”

ROMA – “Oggi siamo qui per festeggiare i 124 anni di una bella storia, di una storia d’amore tra questa città, questa Regione e la prima squadra della Capitale. Lo dico in favore della storia, al di là di tutto”. Lo ha detto il presidente della Regione, Francesco Rocca, arrivando alle celebrazioni per i 124 anni della polisportiva Lazio, in corso nella sede dell’amministrazione in via Cristoforo Colombo.

Questo traguarda raggiunto, secondo il governatore, “è una bella occasione per fare festa anche perché la società sportiva Lazio non è soltanto la squadra di calcio ma è un insieme di discipline importanti che ci fanno onore e si fa rispettare ovunque. Questa è una bella occasione per festeggiare non solo la squadra di calcio ma un’attività sportiva che nasce 124 anni fa”.

ENRICO LOTITO: “DERBY? SPERIAMO DI REGALARCI UN GRANDE COMPLEANNO“

Per il derby tra Lazio e Roma in programma domani alle 18 e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, “speriamo bene, anche perché il pareggio non può uscire perché si andrebbe ai supplementari. Spero di assistere a un bello spettacolo. Colgo nuovamente l’occasione per fare gli auguri alla società, a tutti i tifosi della Lazio, e speriamo di fare una bella partita domani per regalarci un grande compleanno”, ha detto Enrico Lotito, direttore generale del Settore giovanile maschile e della Lazio Women, arrivando alle celebrazioni per i 124 anni della polisportiva Lazio, in corso nella sede della Regione in via Cristoforo Colombo.

“Al derby ci si arriva sempre con uno spirito sportivo, uno è tifoso e spera sempre che la propria squadra possa vincere. Il derby però non ha mai un pronostico certo, quindi sarà una bella partita che ci andiamo a godere insieme a tanti tifosi. E che vinca il migliore davvero”, è il commento del presidente Rocca.

Quale potrebbe essere il calciatore decisivo? “Ce ne sono tanti, il segreto di questa squadra è tutto il gruppo, non ce n’è uno in particolare. Stiamo vivendo un bel periodo in campionato con tre vittorie consecutive e speriamo di continuare così anche perché dopo la partita di domani abbiamo un altro incontro fondamentale con il Lecce, in programma domenica, per proseguire la striscia positiva in campionato e speriamo di continuare su questa strada”, ha aggiunto Enrico Lotito.

Dove può arrivare la Lazio? “È presto per dirlo perché sappiamo che nessuna squadra è facile, sono tutte finali. I ragazzi però ce la metteranno tutta per cercare di non perdere più punti come è accaduto nel girone d’andata”, ha concluso il dirigente biancoceleste.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it