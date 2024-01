Il Capo della Polizia riceve i minori ospiti della casa famiglia “Lo Scoiattolo

Una Epifania da non dimenticare quella vissuta quest’anno dai minori provenienti dalle diverse aree del disagio sociale e familiare ospiti della Casa Famiglia “Lo Scoiattolo” di Sangineto (CS), gestita dall’A.I.A.S. Sezione di Cetraro (CS), che li ha visti protagonisti di una straordinaria esperienza a Roma, in gita culturale, per presenziare ad uno degli eventi più attesi da grandi e piccini, vale a dire l’arrivo della Befana in piazza Navona.

Ma le emozioni dei piccoli ospiti dell’A.I.A.S. di Cetraro (CS) non si sono esaurite con la visita dei maggiori monumenti romani.

Nell’occasione i ragazzi sono stati ricevuti dal Pref. Vittorio Pisani, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, presso il Palazzo del Viminale.

Il gruppo dei minori, ospiti de “Lo Scoiattolo”, ha omaggiato la Polizia di Stato con prodotti realizzati nell’ambito di un importante ed innovativo progetto di inclusione sociale realizzato presso il ristorante del sociale “Sapori&Saperi” di Belvedere Marittimo (CS).

Un incontro denso di emozioni e di stupore, quindi, regalato ai minori che hanno potuto vivere con grande intensità la magìa dell’Epifania, grazie soprattutto alla disponibilità dimostrata dalla Polizia di Stato, da sempre sensibile alle problematiche del disagio e delle Devianze minorili soprattutto in un territorio difficile come quello calabrese.