Molto apprezzato il programma degli eventi natalizi

Filettino, I ringraziamenti dell’Amministrazione De Meis a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo

Con l’ottava edizione di “Cantinando” svoltasi sabato scorso si sono concluse le manifestazioni del programma natalizio di Filettino. Un programma ricco di eventi, che hanno allietato i cittadini ed i tanti visitatori che hanno scelto Filettino per passare questo periodo. Un successo dunque in termini di presenze, ma anche di cura ed organizzazione degli eventi. In una nota l’Amministrazione Comunale del Sindaco De Meis, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contributo alla riuscita degli eventi del programma natalizio. “Grazie di cuore a tutte le associazioni di Filettino, ai bambini, ai giovani, agli anziani e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita degli eventi –si legge nella nota del Comune-. Con il vostro impegno e la vostra allegria avete reso le festività natalizie un periodo magico. Le innumerevoli attività organizzate da ognuno, hanno dato vita ad un’atmosfera unica, ricca di gioia e condivisione. È meraviglioso vedere come il nostro piccolo paese si animi grazie allo spirito di gruppo e al lavoro di squadra. Grazie a questa sinergia, Filettino rimane una meta ambita che genera fermento sociale e culturale. Ogni evento e ogni iniziativa contribuiscono a mantenere vivo il tessuto sociale, rendendo il nostro paese un luogo speciale. Vogliamo ringraziare anche le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Croce Rossa, la Protezione Civile che hanno garantito la sicurezza di tutti noi durante le feste. Il vostro impegno e la vostra dedizione sono fondamentali per farci sentire al sicuro e sereni. Un grazie doveroso agli uffici comunali che hanno lavorato per i piani di sicurezza, le autorizzazioni, i patrocini e l’organizzazione amministrativa in generale. Un sentito ringraziamento va soprattutto agli ospiti di Filettino ed ai turisti che ogni anno ci onorano con la loro presenza. La vostra fiducia e il vostro affetto sono una conferma dell’autenticità e delle bellezze che il nostro paese offre. In una piccola comunità come la nostra, si respirano emozioni uniche che vanno oltre le semplici tradizioni natalizie. È il calore umano, la condivisione e la vicinanza tra le persone che rendono ogni momento indimenticabile, qui assaporiamo emozioni e sperimentiamo legami che restano impressi nel cuore per sempre. Siamo consapevoli della fortuna di vivere in un luogo così speciale, in cui il senso di appartenenza e il supporto reciproco fanno la differenza. Continuiamo a lavorare insieme –conclude la nota-, perché il nostro paese possa continuare ad essere un luogo di incontro, di crescita e di felicità per tutti”.