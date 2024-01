La MB non riesce a fermare la capolista

Coach Pasquinelli: “Il campo non mente mai”.

Ci prova in tutti i modi nonostante diversi acciaccati in campo e una serata non fortunatissima con i falli a carico, ma alla fine non basta il cuore e l’entusiasmo alla MB Sporting Club per battere la capolista Don Bosco (76-87).

Fatta eccezione per lo 0-5 iniziale, al Pala Supernova si gioca una gara non equilibrata, equilibratissima. Ma soprattutto avvincente ed emozionante. Impossibile, del resto, aspettarsi qualcosa di diverso se in campo ci sono le prime due della classe. Per l’occasione coach Pasquinelli recupera Taraddei e Vani ed entrambi, nonostante una condizione non ottimale, non si tirano mai indietro. Come tutta la MB che lotta su ogni pallone. Clavarino come sempre esce dalla panchina mettendo a disposizione della squadra punti preziosi, mentre Fasolino all’ennesima battaglia nel pitturato trova un 2+1 utilissimo per chiudere il primo tempo sul 41-40. Un vantaggio, quello rossonero, che si allarga fino alle quattro lunghezze dopo le due triple di Guadagnini realizzate in avvio di ripresa. Ma non di più. Perché? Beh, perché anche nel secondo tempo l’equilibrio persiste per lunghi tratti. Per l’esattezza fino al 33’ quando il Don Bosco, che approfitta anche dell’uscita per falli di Zappalà e successivamente anche di Guadagnini in casa MB, si gode il 61-72 che di fatto vale il successo.

A fine partita coach Roberto Pasquinelli ha dichiarato: “Il campo non mente mai, per cui da domani testa bassa per lavorare al meglio in vista del futuro. Dobbiamo resettare e ripartire, lavorando però insieme. Quest’ultimo aspetto è fondamentale per la nostra crescita”.

MB SPORTING CLUB-BORGO DON BOSCO 76-87 (18-19, 41-40, 61-64)

Maccarese: Ukmar 3, Taraddei 9, Clavarino 9, Di Natale ne, Maduka, Pasquinelli 7, Cascio 6, Guadagnini 14, Zappalà 11, Vani 14, Fasolino 4. Coach: Pasquinelli