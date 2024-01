Angelo Tripodi fa il suo ingresso in Forza Italia

I complimenti e gli auguri di Gianluca Quadrini che conferma la crescita del partito a livello regionale

Il consigliere regionale del Lazio, Angelo Tripodi ha aderito a Forza Italia, dopo aver lasciato, lo scorso novembre, la Lega. Dopo il passaggio dei due consiglieri del Movimento Cinque Stelle, con Tripodi, il partito di centro destra conta 6 dei suoi membri in consiglio regionale più uno di Noi Moderati, a seguito del patto federativo. “Un grande passo in avanti che conferma la crescita di Forza Italia a livello regionale.” Commenta Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia di Frosinone., appena riconfermato consigliere, primo eletto “Sono molto contento della decisione presa da Angelo Tripodi perché persona capace e in linea con la politica moderata Forza Italia. Abbiamo militato insieme nel partito dal quale esce e ho saputo apprezzare la sua serietà operativa e le sue qualità relazionali anche nei confronti dei suoi colleghi e dei militanti. Oggi, la sua entrata conferma quanto il nostro partito, grazie al lavoro, alla serietà e alla concretezza dei suoi esponenti, si stia radicando sul territorio regionale e artiche di di persone valide. Il grande lavoro di squadra, che insieme al Senatore Claudio Fazzone, si sta facendo ha attivato una macchina amministrativa presente sul territorio a 360º gradi che permetterà al partito di diventare il punto di riferimento del centro destra in regione e nella nostra provincia. Sono le nostre scelte politiche e il nostro modus operandi a fare la differenza. I consensi ne sono la dimostrazione. – conclude Quadrini riconfermando le sue congratulazioni al consigliere Tripodi – Mi congratulo nuovamente con Angelo Tripodi, uomo di grandissima esperienza. Sono sicuro che sarà un grande valore aggiunto per Forza Italia.”