Visita alla falegnameria del Parco dei Monti Simbruini

Foppoli: “Un’eccellenza che va oltre i confini del Parco”

Il commissario Alberto Foppoli, ha fatto visita alla falegnameria sita nel comune di Camerata Nuova, compiacendosi dell’importante funzione che la struttura svolge all’interno del Parco dei Monti Simbruini. “La falegnameria rappresenta un eccellenza all’interno del Parco dei Simbruini –ha commentato il commissario Foppoli- qui viene lavorata la massa legnosa di vari tipi di legname proveniente dai lavori di manutenzione dei boschi, che l’Ente Parco effettua durante l’anno. Dalla sapiente e capace lavorazione dei dipendenti dell’Ente Parco, nascono diversi gadget, ma anche fioriere, staccionate, la segnaletica verticale per i sentieri, panche e tavoli, gli arredi in legno per le aree di sosta, che vengono posizionate lungo i sentieri, nei vari siti integrandosi perfettamente con l’ambiente, fino anche ad arrivare alle cassette nido per i monitoraggi della fauna. Inoltre ha un importante ruolo formativo ed educativo con il laboratorio di falegnameria, che nasce dalla necessità di recuperare uno dei mestieri più antichi del territorio che rischiava di essere perduto”. Infatti uno dei progetti per il servizio civile universale, è quello di avvicinare i giovani volontari ad avvicinarsi e conoscere la lavorazione del legno. “La falegnameria del Parco dei Monti Simbruini– conclude Alberto Foppoli- , oltre a produrre quanto occorre per il territorio, lavora anche per altri Enti oltre i confini del Parco, e ciò evidenzia l’apprezzamento per la qualità dei prodotti realizzati con professionalità ed amore”.