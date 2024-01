Incanto di melodie nella Chiesa di S.Maria Assunta

Trevi Nel Lazio, Una serata coinvolgente con la prima edizione di “Liriche Armonie”

I concerti nelle chiese sono davvero esperienze uniche e totalizzanti, che uniscono arte, storia e religione per creare un effetto sorprendente per tutti i presenti. Si è tenuto ieri nella chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta a Trevi Nel Lazio un concerto lirico di ampio repertorio, nell’ambito della prima edizione del progetto itinerante “Liriche Armonie”. Protagonisti della serata il soprano Maristella Mariani, il maestro Fabio Angelo Colajanni (flauto e ottavino), ed il pianista Mirco Roverelli. A condurre l’evento la presentatrice Valeria Altobelli, che ha illustrato un programma ricco di grandi opere dei più grandi nomi della musica lirica e contemporanea: M. Ravel, W. Popp, G. Verdi, M. Simeoli, J. Strauss G. Puccini G. Donizzetti, ed omaggi musicali ad E. Morricone, A. Adam concludendo con E. De Curtis. La serata è stata riuscitissima, coinvolgendo ed incantando il pubblico. Tra i presenti il Sindaco di Trevi Silvio Grazioli, il consigliere regionale Flavio Cera ed il Sindaco di Jenne Giorgio Pacchiarotti. Ad aprire la kermesse, il Sindaco Grazioli ed il consigliere regionale Cera, che sono intervenuti dando i saluti e sottolineando l’importanza di tutelare il territorio promuovendolo anche attraverso manifestazioni culturali come “Le Liriche Armonie”, che fungono da attrattive per conoscere anche le bellezze architettoniche, storiche e culturali dei centri come Trevi Nel Lazio. Nell’ambito delle manifestazioni natalizie curate dall’Amministrazioni Comunale, la serata di mercoledì, è stata molto apprezzata, tanto che l’intento è quello di dar vita ad una serie d’iniziative durante l’anno dedicata alla musica lirica. “La chiesa è il luogo sacro che, ospitando un concerto –ha commentato a conclusione il Sindaco Grazioli- dà alla musica la possibilità di risuonare tra le mura, dove le note acquistano una purezza cristallina per poi tornare all’orecchio di chi la ascolta. Il concerto di questa sera è stata un’opportunità incredibile per gli esperti di musica e per gli amanti della musica. Gli artisti protagonisti di questa serata sono stati bravissimi tanto che il coinvolgimento del pubblico, è stato notevole e ciò è uno stimolo a percorrere questo percorso durante l’anno”