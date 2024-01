KFC apre a Roma il ristorante numero 82 in Italia, il secondo a gestione diretta

IL 4 GENNAIO L’INAUGURAZIONE NEL THE WOW SIDE – SHOPPING CENTER DI FIUMICINO

Cosa c’è di meglio di un “wow” per raccontare in una sola parola il nuovo anno di KFC? Il

colosso del pollo fritto apre il 4 gennaio un nuovo ristorante proprio nel The Wow Side – Shopping Center di

Roma Fiumicino in viale Bramante, uno dei più innovativi in Italia, sempre in prima fila nell’utilizzo delle nuove

tecnologie e nella proposta di mostre interattive spesso in anteprima mondiale.

Per il brand si tratta del secondo ristorante a gestione diretta in Italia dopo quello aperto a Vicenza il 5 dicembre

scorso. Entrambe le aperture sono frutto di una nuova strategia che ha l’obiettivo di dare un impulso ulteriore alla

presenza del brand nel nostro Paese e che ha visto nell’aprile del 2023 l’ingresso nel sistema di un corporate

franchisee totalmente italiano.

“Questa nuova apertura arriva sulla scia dell’entusiasmo per l’inaugurazione di Vicenza, a meno di un mese di

distanza, e conferma la volontà di KFC di investire in questa nuova formula che combina franchising e gestione

diretta – commenta Corrado Cagnola, AD di KFC in Italia – Da aprile stiamo mettendo in campo un piano di

espansione importante, e la formula del Corporate Franchising Agreement ci sta consentendo di crescere ancora più

rapidamente, rafforzando la sinergia con la corporation e creando al tempo stesso un business model ancora più solido

da condividere con i nostri franchisee”.

KFC conferma così il processo di sviluppo e rinnovamento avviato nel 2023, a 10 anni dall’arrivo in Italia, con un

importante piano di nuove aperture su tutto il territorio nazionale che punta ad arrivare a quota 200 ristoranti

nei prossimi cinque anni.

Fino a oggi sono più di 500 i nuovi posti di lavoro creati, di cui 25 proprio per il locale di Roma The Wow Side

– Shopping Center, che costituisce un’apertura strategica anche per la posizione: il Lazio è una delle aree di

maggiore espansione per il brand, che conta già altri 11 ristoranti nella regione.

TECNOLOGIA E COMODITÀ, A FIUMICINO COME IN TUTTI I RISTORANTI KFC

Anche nel nuovo ristorante KFC del Centro Commerciale The Wow Side, il celebre pollo fritto del Colonnello

Sanders verrà preparato a mano ogni giorno dai cuochi KFC secondo la famosa Original Recipe, mix segreto di

undici erbe e spezie mescolato alla panatura.

Sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 21, e come tutti i ristoranti del brand in Italia e nel mondo, sarà un luogo

dove sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool, con tutte le comodità che da sempre rendono

l’esperienza da KFC piacevole e rilassante.

L’esperienza dei clienti sarà caratterizzata da una dimensione omnichannel, grazie alla possibilità di ordinare in

cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, o attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira, per gustare

il proprio menù sul posto oppure come take-away.

IL POLLO FRITTO DEL COLONNELLO, UN’ESPERIENZA PER TUTTI I GUSTI

Perché i clienti italiani amano così tanto il pollo fritto di KFC? Innanzitutto, perché tutti i gusti trovano risposta. Ci

sono i tipi da Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, e gli amanti dei Tender, filetti di pollo fritto in versione

Crispy oppure Original Recipe. Senza dimenticare il mitico pollo con l’osso, che in KFC chiamano COB, Chicken On

the Bone. E poi, tutte le specialità si possono mordere in libertà grazie al Bucket, l’iconico contenitore anch’esso

inventato dal Colonnello, oggi disponibile nei formati da 1, 2, 3 o 4 persone. E per chi preferisce i burger? Da KFC

ci sono i nuovi panini Classic Original e Classic Zinger, Colonel’s Burger e Kentucky Cheese & Bacon, questi

ultimi due disponibili anche in versione double, con doppio filetto. Senza dimenticare i contorni e le salse, le

patatine fritte, le insalate, i dolci e i gelati, tra cui il Sundae e la Kream Ball, disponibili anche con Nutella. E

Per ulteriori informazioni

Kosmìos

Luisa Cavagnera – luisa.cavagnera@kosmios.it – 3497665890

Alice Albenga – alice.albenga@kosmios.it – 3395384486

quando la sete si fa sentire, ecco le bibite a volontà con la formula free refill di KFC, il servizio alla spina che

permette di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili per

accontentare i gusti di tutti.

KFC, società del gruppo Yum! Brands Inc, è l’azienda leader mondiale nel settore dei ristoranti che servono pollo fritto ed è un’impresa che vanta una storia ricca

di successi ed innovazione. Tutto ha avuto inizio grazie al Colonnello Harland Sanders, fondatore del brand. È stato lui ad inventare l’Original Recipe, la ricetta

che contiene un inimitabile mix segreto di erbe e spezie, preparata ancora oggi e tipica del brand.

Ogni giorno negli oltre 26.000 ristoranti in più di 145 paesi i cuochi KFC preparano il pollo al momento, lavorandolo a mano e seguendo con cura tutti i passaggi,

dalla panatura fino alla cottura, per ottenere un prodotto fragrante e irresistibile.

Yum! Brands Inc. comprende anche i marchi Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill. Con più di 53.000 ristoranti in oltre 155 Paesi, Yum! Brands è una delle

più grandi aziende della ristorazione al mondo.

In Italia KFC arriva nel 2014 e con quello di Roma The Wow Side conta 82 ristoranti in 15 regioni.

www.kfc.it