Coppa d’Africa, quali i club di Serie A più penalizzati?

Napoli e Atalanta le big più colpite, Dia e Luvumbo pesano su Salernitana e Cagliari

Quali squadre di Serie A risultano più penalizzate dalla Coppa d’Africa? Dallo studio condotto da News.Superscommesse.it, basato sui parametri delle reti segnate dal giocatore convocato sul totale di quelle siglate dal club d’appartenza e sul totale dei minuti giocati in Serie A in questa stagione, è emerso che Napoli e Atalanta, con l’assenza di Osimhen e Lookman, sono nella top 5 di entrambe le classifiche (reti sul totale di squadra e minuti giocati). La Salernitana, protagonista in entrambe le classifiche, con l’assenza di Dia primeggia in quella relativa alle reti segnate sul totale di squadra. Tra i club danneggiati anche Roma, Cagliari e Lecce.





Reti sul totale di squadra: senza Dia Salernitana la più penalizzata, Napoli e Atalanta perdono Osimhen e Lookman

Osimhen e Lookman risultano rispettivamente al secondo e terzo posto della top 5 reti sul totale di squadra: l’attaccante partenopeo sfoggia una percentuale del 25% con 7 gol sul totale delle 28 reti segnate dal Napoli, mentre la punta della Dea si posiziona poco sotto, con 7 gol su 29 totali siglati dalla squadra per una percentuale del 24%. Ma a guidare la classifica è Boulaye Dia: il giocatore della Salernitana ha fatto centro 4 volte sul totale delle 15 reti granata, registrando la percentuale di incisività più alta: 26.7%.

Giocatore Squadra Totale reti squadra Reti segnate % reti/squadra Dia Salernitana 15 4 26.7 Osimhen Napoli 28 7 25 Lookman Atalanta 29 7 24.1 Luvumbo Cagliari 16 3 18.8 Banda Lecce 19 2 10.5

Minuti giocati: Ndicka il più presente nella Roma, altra stangata per Napoli, Atalanta e Salernitana

In base al minutaggio dei convocati in Coppa d’Africa registrato finora in Serie A, è la Roma a pagare un salato conto: infatti, Mourinho dovrà fare a meno di Ndicka, al primo posto tra i giocatori convocati per minuti giocati: 1.333. Subito dopo Anguissa, con 1.292 minuti nel Napoli, poi torna Lookman, con 1.118 minuti. Spazio anche per Lassana Coulibaly e Luvumbo, come riportato nella nostra top 5: