Bellezza: i trattamenti di chirurgia estetica più desiderati sotto l’albero

Pubblicata la classifica degli interventi estetici più desiderati: Lombardia, Liguria, Campania, Lazio, Sicilia, Calabria e Sardegna le regioni più interessate ai trattamenti

I trattamenti di chirurgia estetica negli ultimi anni hanno guadagnato popolarità tra i regali più richiesti. In occasione delle festività natalizie, molti hanno pensato proprio ai trattamenti estetici come regali unici e personalizzati.

Uno studio di Estetica24.com ha permesso così di stilare una classifica sui trattamenti più ricercati, rivelando quali sono i desideri più diffusi degli italiani.

La classifica dei trattamenti estetici più desiderati per Natale 2023:

1. Blefaroplastica: un sguardo rinnovato

La blefaroplastica, in cima alla classifica, è il regalo ideale per chi desidera un aspetto più giovane e riposato.

Questo intervento, che consiste nel rimodellare le palpebre, può avere un impatto notevole sull’aspetto generale del viso, donando un’espressione più fresca e vivace.

Secondo i dati che la piattaforma ha analizzato la blefaroplastica è ricercata in rete da 22.200 italiani ogni mese, per l’80% da donne: quasi 800 signore ogni giorno, con in testa le liguri e le romane seguite dalle friulane, dalle sarde e infine dalle lombarde.

Per mettere questo regalo sotto l’albero bisognerà mettere a budget tra i 2.000 e i 3.000 euro in funzione della regione e del prestigio del chirurgo estetico.

2. Filler labbra: un dono di bellezza immediata

I filler per le labbra sono diventati un regalo di tendenza sotto l’albero di Natale. Con un traffico di ricerca di oltre 21.000 utenti, queste procedure estetiche non invasive offrono un miglioramento immediato, regalando labbra più piene e definite. Questo trattamento è perfetto per chi desidera un cambiamento sottile ma impattante, senza il bisogno di un intervento chirurgico.

I filler labbra possono essere un gesto apprezzato per chi cerca di esaltare la propria bellezza naturale con un tocco di eleganza e giovinezza.

3. Trapianto di Capelli: un regalo di rinascita

Il trapianto di capelli, una soluzione sempre più popolare per la perdita di capelli, è un’opzione considerata da molti. Regalare un trattamento di trapianto capelli può significare donare non solo capelli più folti, ma anche un rinnovato senso di fiducia in se stessi.

Il regalo è prevalentemente atteso dagli uomini e ricercato da quasi 15.000 maschietti ogni mese, raddoppiate negli ultimi due anni.

In testa alla classifica per rinfoltire la chioma le regioni del sud con in testa Campania, Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria.

4. Addominoplastica: verso un nuovo inizio

L’addominoplastica, che mira a rimodellare l’addome, è una scelta regalo per chi desidera una trasformazione fisica più marcata.

Questo intervento può rappresentare un passo verso un nuovo inizio e un miglioramento dell’immagine corporea ed quarto in classifica con quasi diecimila ricerche al mese (9.900 ricerche mensili).

5. Rinoplastica: Il dono dell’armonia del viso

La rinoplastica, che modifica la forma del naso, è ideale per chi cerca un cambiamento sottile ma significativo.

Un naso riarmonizzato può trasformare l’equilibrio del viso, regalando un nuovo profilo estetico.

La rinoplastica è l’ultimo intervento di chirurgia estetica tra i top 5 più ricercati dagli italiani in questo 2023 subito dietro all’addominoplastica con poco meno di 9500 ricerche al mese, provenienti soprattutto da Campania, Lazio e Calabria.

Regalare un trattamento di chirurgia estetica può essere un gesto di grande intimità e comprensione verso i desideri di una persona cara. Tuttavia è fondamentale che tale decisione sia presa con consenso e considerazione delle implicazioni.

In questo Natale, il desiderio di chirurgia estetica emerge dunque come un dono, sorprendentemente personale e significativo.

Per visionare il Report completo con tutti i dati si può visitare la pagina www.estetica24.com/guida/chirurgia-piu-richiesta-per-natale-2023/96