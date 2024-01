Ottime notizie: Campo Staffi aprirà

Filettino, De Meis: “Con grande dispiacere dei provocatori, la stagione è salva”

Nei giorni scorsi il Sindaco di Filettino Paolo De Meis, ha dato notizia attraverso un video messaggio, che neanche il secondo avviso per la gestione di Campo Staffi aveva avuto alcun esito positivo, pertanto non c’erano più speranze, anche se gli impianti erano tecnicamente pronti a partire, per l’apertura della stazione sciistica. Un messaggio sentito quello del Primo Cittadino, che si è speso in termini di energia e lavoro all’indomani dell’elezione di maggio, per trovare insieme a tutta la maggioranza una soluzione, affrontando una situazione finanziaria ereditata, disastrosa e che non permetteva di certo una tranquillità per le casse comunali. Mostrando attenzione, e soprattutto dando spazio alla comunicazione diretta con il cittadino, il Sindaco De Meis, ha fatto nella giornata di ieri (30 dicembre) un nuovo video messaggio, nel quale annunciava l’interesse di una ditta, già invitata nei precedenti bandi, a voler gestire Campo Staffi, con la richiesta però di decidere le aperture durante la settimana, ciò in virtù che ancora non c’è neve sulle piste e che comunque l’arco di tempo di apertura è breve. Nel rispetto delle disposizioni, il Sindaco De Meis ha annunciato il rinnovo del secondo avviso con le suddette modifiche per altri 10 giorni (scadenza 9 gennaio). Comunque la certezza è che Campo Staffi aprirà! Questa nuova opportunità, ha dato modo di osservare uno strano comportamento da parte di alcuni soggetti, appartenenti e non alla passata Amministrazione, che invece di gioire per il bene della comunità e del territorio a questa notizia positiva dell’apertura di Campo Staffi, hanno dato sfogo al proprio ego sui social, sentenziando e macinando fango contro il Sindaco De Meis e la sua amministrazione. Addirittura c’è chi, sta cercando di spaventare le possibili ditte/gestori, dando lezioni di economia e di giurisprudenza, ma ottenendo un effetto boomerang contrario. “E’ sbalorditivo quest’atteggiamento –commenta De Meis- hanno perso le elezioni e ancora non riescono a farsene una ragione, i cittadini di Filettino hanno espresso democraticamente la loro scelta e loro ancora non riescono ad accettarlo. Invece di essere partecipi a questa bella notizia, importante per l’economia di Filettino, loro criticano quasi a dimostrare che gli dispiace che Campo Staffi apre. Ogni giorno in modo martellante aizzavano gli animi sui social chiedendo informazioni ed ora che è stata data quest’importante notizia si lamentano, della troppa informazione. E’ chiaro che il loro unico ruolo, è guidare “la macchina del fango”, ma non hanno capito che i cittadini di Filettino sono persone concrete che non si fanno abbindolare dalle loro chiacchiere, e che guardano la realtà dei fatti che l’Amministrazione De Meis continua a realizzare”