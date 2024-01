Gianluca Quadrini: “Forza Italia un partito che unisce e che da subito è a lavoro per la provincia”

Fine anno, tempo di bilanci, di impegni futuri e proposte. A pochi giorni dal rinnovo del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, primo eletto tra i consiglieri della Provincia di Frosinone, per la quinta volta consecutiva, in questi giorni, seppur di festività, non ha stoppato la sua attività e si è soffermato sull’analisi del voto e sul lavoro che Forza Italia sta facendo sul territorio.

“Sono molto soddisfatto perchè Forza Italia è un partito vivo che giorno dopo giorno conferma la sua voglia di crescere e di essere protagonista nello scenario politico della nostra provincia.” Afferma lo stesso Quadrini in una nota – “Abbiamo ottenuto un risultato straordinario che dimostra il radicamento del nostro partito sul territorio, facendoci portavoce delle istanze di tutte le nostre comunità. L’impegno, la determinazione e i nostri valori – prosegue Quadrini – sono sicuramente una risorsa per questo territorio, lo abbiamo dimostrato e continueremo a farlo.”

Gianluca Quadrini conferma il suo massimo impegno nei prossimi due anni di amministrazione, dando continuità a quanto iniziato in questi anni. “Ritorno da subito in campo per proseguire e portare a termine gli impegni assunti e per dare vita a nuovi progetti per il rilancio del nostro territorio. Questo consiglio proseguirà i lavori nel segno della continuità e insieme ai nuovi consiglieri eletti, raggiungeremo importanti traguardi per la nostra provincia”

“Voglio ringraziare ancora una volta chi ha creduto in me.” – conclude Quadrini che augura a tutti un sereno e felice anno nuovo – Ringrazio gli amministratori, i sostenitori, gli amici e la grande famiglia di Forza Italia con la quale continueremo a condividere grandissime soddisfazioni. Auguro a tutti un felice e sereno anno nuovo e la speranza di vivere un 2024 che spalanchi le bracca alla solidarietà, all’impegno sociale, al dialogo fra i popoli e alla pace.”